Belgia avertizează partenerii din UE să își asume riscurile utilizării activelor rusești înghețate: „Trebuie să o facem împreună”

Premierul Belgiei, Bart De Wever, a declarat joi că statele membre ale Uniunii Europene trebuie să își asume în mod colectiv riscurile legate de utilizarea miliardelor de dolari în active rusești înghețate pentru finanțarea economiei și efortului militar al Ucrainei.

„Dacă vrem să le oferim Ucrainei, trebuie să o facem împreună. În caz contrar, represaliile rusești ar putea lovi doar Belgia, iar asta nu este deloc rezonabil”, a spus De Wever la sosirea la summitul Consiliului European de la Bruxelles.

Cea mai mare parte a activelor înghețate, aproximativ 225 de miliarde de dolari, este deținută în Belgia, iar guvernul de la Bruxelles avertizează că nu va accepta folosirea acestor fonduri fără garanții clare din partea celorlalte state membre.

Premierul a subliniat că Belgia este „o țară mică” și că represaliile Moscovei, precum confiscarea activelor băncilor occidentale sau a companiilor europene din Rusia, ar putea fi severe.

Comisia Europeană a propus un așa-numit „împrumut de reparație”, în valoare de aproximativ 165 de miliarde de dolari, garantat de statele membre.

Ucraina ar urma să ramburseze împrumutul doar după ce Rusia va plăti despăgubiri de război, iar activele rusești ar rămâne înghețate până atunci, scrie Associated Press.

Kremlinul a condamnat planul, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov acuzând Uniunea Europeană de „furt” și de intenția de a confisca ilegal proprietăți rusești.

În replică, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a precizat că nu este vorba despre o confiscare, ci despre utilizarea temporară a dobânzilor generate de fonduri pentru a acorda un împrumut Ucrainei.

„Rusia este agresorul și trebuie să răspundă pentru distrugerile pe care le-a provocat”, a afirmat von der Leyen, adăugând că executivul european a găsit „o bază legală solidă” pentru implementarea planului.