Ursula von der Layen la Belgrad: „Acum este momentul ca Serbia să ia decizii concrete în privința aderării la uniunea noastră”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a adresat miercuri președintelui sârb Aleksandar Vučić remarci pertinente despre progresele țării sale către aderarea la UE.

„Acum este momentul ca Serbia să ia decizii concrete în privința aderării la uniunea noastră”, a declarat șefa Comisiei, în timpul unei conferințe de presă la Belgrad, în cadrul turneului său în Balcanii de Vest.

„Prin urmare, trebuie să vedem progrese în ceea ce privește statul de drept, cadrul electoral și libertatea presei”, a adăugat von der Leyen.

Belgradul a refuzat constant sancționarea Moscovei

„Știu că aceste reforme nu sunt ușoare”, a spus ea.

„Necesită răbdare și perseverență. Trebuie să includă toate părțile societății și spectrul politic. Dar merită efortul. Pentru că te apropie de obiectivul tău.”

Von der Leyen l-a îndemnat pe președintele sârb să se alăture UE în impunerea de sancțiuni împotriva Rusiei.

Belgradul a refuzat în mod constant să se alinieze blocului comunitar în sancționarea energiei și a bunurilor rusești, mai ales că este aproape în întregime dependent de gazul rusesc.

„Vă felicit pentru că ați atins un procent de 61% de aliniere cu politica noastră externă.

Dar este nevoie de mai mult. Vrem să ne bazăm pe Serbia ca pe un partener de încredere”, a declarat von der Leyen.

O conducere aspru criticată

Serbia a depus cererea de aderare la UE în 2009 și ulterior i s-a acordat statutul de țară candidată în 2012, deschizând ulterior negocierile de aderare cu UE în 2013.

Conducerea acestei țări din Balcanii de Vest a fost criticată aspru în ultimii ani. Protestele declanșate de prăbușirea copertinei gării Novi Sad în noiembrie anul trecut s-au transformat într-o revoltă mai amplă împotriva corupției, a responsabilității și a regresului democratic, care a fost întâmpinată cu un răspuns violent din partea poliției.

Serbia se află sub o mare presiune

Partidul Verde European a criticat vizita șefului Comisiei în Serbia, numind „profund regretabil faptul că von der Leyen îl onorează pe Vučić cu o vizită oficială fără rezerve vizibile, în timp ce regimul său reține ilegal studenți și membri ai opoziției și reprimă violent protestatarii”, a declarat copreședintele său, Vula Tsetsi, într- un comunicat .

SUA au decis săptămâna trecută să sancționeze principalul furnizor de petrol al Serbiei, Industria Petrolieră din Serbia (NIS), deoarece acesta este deținut majoritar de compania rusă Gazprom Neft.

„De la începutul crizei ucrainene, Serbia se află într-o situație foarte dificilă și sub o mare presiune, dar… ne vom păstra neutralitatea”, a declarat Vučić , utilizând terminologia Kremlinului pentru războiul său împotriva Kievului.