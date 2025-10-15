Miniștrii Apărării din UE și NATO se reunesc pentru discuții despre sprijinul militar pentru Ucraina

Programul începe dimineața cu o întâlnire ministerială la sediul NATO, urmată de reuniunea grupului de contact pentru Ucraina, la nivel de miniștri ai Apărării. Seara, majoritatea miniștrilor (cu excepția SUA, Canadei și Norvegiei) vor participa la o cină de lucru informală la Consiliul Uniunii Europene, condusă de Înaltul Reprezentant UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas.

Secretarul general NATO, Mark Rutte, a declarat că discuțiile se vor concentra pe finanțarea producției de armament în Ucraina, inclusiv drone, muniție, arme de lungă distanță și sisteme de apărare aeriană, dar și pe noi contracte pentru achiziții de arme și echipamente militare americane. Matthew Whitaker, reprezentantul permanent al SUA la NATO, a precizat că țările europene urmează să anunțe achiziții importante de arme americane pentru Kiev.

Kallas va discuta modalitățile de accelerare a militarizării UE, creșterea livrărilor de armament către Ucraina și proiectele prioritare de apărare ale blocului comunitar, inclusiv „peretele de drone”.