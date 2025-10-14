Zelenski numește câteva surse de finanțare pentru posibila livrare a rachetelor Tomahawk

Totuși, oficialul ucrainean a menționat că este însă „prea devreme” pentru a purta discuții clare cu privire la acest subiect.

Zelenskyy a declarat că Ucraina dispune în prezent de „opțiuni decente” pentru finanțarea potențialei achiziții de rachete de croazieră Tomahawk fabricate în SUA. Acesta s-a referit la un împrumut de reparații bazat pe activele rusești înghețate, inițiativa PURL (Lista cu echipamente prioritare pentru apărarea Ucrainei) fondată de NATO special pentru achiziționarea armelor din SUA destinate Ucrainei, dar și numitul „Mega Deal”.

„În ceea ce privește numărul (n.r. – de rachete Tomahawk) și posibilitățile, este prea devreme să vorbim despre asta. Deși, să fiu sincer, i-am împărtășit deja viziunea noastră președintelui Trump. Dar unele lucruri nu se discută la telefon, așa că ne vom întâlni personal”, a declarat Zelenski.

În ceea ce privește banii din înghețarea activelor rusești, Zelenski a subliniat că „această chestiune trebuie să fie rezolvată”.

„Majoritatea liderilor au o opinie pozitivă despre acest mecanism, dar mai întâi este necesară o decizie politică. După cum știți, în politică, lucrurile încep adesea astfel: mai întâi vine decizia politică, iar apoi urmează toate celelalte mecanisme. Dar în acest caz trebuie să acționăm mai repede”, a adăugat Zelemski.

Kallas, la rândul său, a subliniat că Ucraina „știe cel mai bine ce are nevoie”.

Înaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politici de Securitate a afirmat că, indiferent dacă este vorba de Patriot sau Tomahawk, Ucraina, și nu alții, trebuie să decidă ce are cu adevărat nevoie. Kallas a adăugat că partenerii încearcă să ajute Ucraina să răspundă acestor nevoi și, prin urmare, discută diverse inițiative.

Joi, 17 orctombrie, Zelenski va zbura la Washington pentru a discuta cu privire la probleme de apărare la invitația președintelui Donald Trump.