Kaja Kallas a sosit la Kiev pentru discuții privind sprijinul acordat Ucrainei

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a sosit luni dimineață la Kiev, anunțul fiind făcut chiar de aceasta pe platforma X.

Vizita are ca scop consolidarea sprijinului Uniunii Europene pentru Ucraina, atât pe plan financiar, cât și militar, în contextul războiului cu Rusia, scrie UNN.

„Astăzi sunt la Kiev pentru discuții privind sprijinul financiar și militar, securitatea sectorului energetic al Ucrainei și tragerea la răspundere a Rusiei pentru crimele sale de război”, a scris Kallas.

Oficialul european a subliniat, de asemenea, că „ucrainenii inspiră lumea prin curajul lor”, adăugând că „rezistența lor cere sprijinul nostru deplin”.