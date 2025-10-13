Prima pagină » Știri externe » Kaja Kallas a sosit la Kiev pentru discuții privind sprijinul acordat Ucrainei

Kaja Kallas a sosit la Kiev pentru discuții privind sprijinul acordat Ucrainei

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, a ajuns luni la Kiev pentru discuții despre sprijinul financiar și militar acordat Ucrainei, dar și despre securitatea energetică și tragerea la răspundere a Rusiei pentru crimele de război.
Kaja Kallas. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Rareș Mustață
13 oct. 2025, Știri externe

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a sosit luni dimineață la Kiev, anunțul fiind făcut chiar de aceasta pe platforma X.

Vizita are ca scop consolidarea sprijinului Uniunii Europene pentru Ucraina, atât pe plan financiar, cât și militar, în contextul războiului cu Rusia, scrie UNN.

„Astăzi sunt la Kiev pentru discuții privind sprijinul financiar și militar, securitatea sectorului energetic al Ucrainei și tragerea la răspundere a Rusiei pentru crimele sale de război”, a scris Kallas.

Oficialul european a subliniat, de asemenea, că „ucrainenii inspiră lumea prin curajul lor”, adăugând că „rezistența lor cere sprijinul nostru deplin”.

