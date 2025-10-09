Kaja Kallas: Acordul privind încetarea focului în Gaza este o realizare diplomatică majoră

Uniunea Europeană consideră acordul preliminar privind încetarea focului în Gaza un pas decisiv spre pace, scrie Al Jazeera.

Într-o postare pe platforma X, Kaja Kallas, şefa diplomaţiei europene, a numit înţelegerea „o realizare diplomatică majoră” şi a subliniat importanţa eliberării tuturor ostaticilor.

„Este o mare reuşită diplomatică şi o adevărată şansă de a pune capăt unui război devastator şi de a elibera toţi ostaticii”, a declarat Kallas.

Ea a adăugat că Uniunea Europeană va sprijini implementarea acordului „prin toate mijloacele disponibile”.