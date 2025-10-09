Când va fi semnat acordul pentru Fâșia Gaza? Încetarea focului va intra în vigoare imediat

Acordul privind prima fază a planului propus de preşedintele american Donald Trump pentru Fâşia Gaza urmează să fie semnat joi, la ora 12:00, au declarat pentru Reuters surse apropiate discuţiilor.

Potrivit aceleiaşi surse, încetarea focului va intra în vigoare imediat după semnarea documentului, marcând începutul unui nou proces de stabilizare în regiune, după luni de confruntări şi negocieri intense.

Detaliile complete ale acordului nu au fost încă făcute publice, însă sursele diplomatice afirmă că acesta reprezintă „prima etapă” a unui plan mai amplu pentru gestionarea situaţiei din Gaza şi pentru relansarea procesului de pace din Orientul Mijlociu.