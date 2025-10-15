Europa se reînarmează. UE lansează o amplă reformă a apărării în contextul amenințărilor Rusiei

„Statele autoritare interferează tot mai mult în societățile și economiile noastre”, iar „aliații și partenerii tradiționali își mută atenția către alte regiuni ale lumii”, se arată în documentul consultat de Bloomberg.

UE a subliniat că „Rusia militarizată reprezintă o amenințare persistentă la adresa securității europene”.

Comisia Europeană propune o revizuire completă a apărării europene

Propunerea, pregătită de Comisia Europeană prevede o revizuire completă a planificării și achizițiilor militare la nivelul Uniunii Europene.

Țările UE trebuie să își coordoneze cheltuielile de apărare și să creeze rapid coaliții pentru lansarea în comun a unor noi programe de apărare.

Iar aceste eforturi ar trebui să fie demarate în următorul an, dacă Europa dorește să atingă obiectivul de a fi pregătită de luptă până în 2030.

Planul, care poate suferi modificări, va fi prezentat joi, înainte ca liderii europeni să îl discute săptămâna viitoare, la summitul de la Bruxelles.

Bugetul de apărare aproape s-a dublat, dar lipsa de coordonare persistă

Documentul arată că, deși bugetul colectiv de apărare al blocului aproape s-a dublat din 2021, de la 218 miliarde de euro la o proiecție de 392 miliarde de euro în 2025, cheltuielile rămân în mare parte necoordonate între statele UE, ceea ce limitează capacitatea Europei de a se reînarma rapid.

Planul UE identifică mai multe domenii unde eforturile comune ar putea fi benefice, inclusiv în sistemele de apărare aeriană și antirachetă, precum și în dezvoltarea de drone și sisteme împotriva dronelor.

Documentul prevede formarea de coaliții până la începutul lui 2026 pentru coordonarea acestor proiecte, care ar trebui lansate până la jumătatea aceluiași an.

Fond de 150 de miliarde de euro pentru noile programe de apărare

Pentru a sprijini efortul de înarmare al UE, blocul comunitar a aprobat deja un fond de 150 de miliarde de euro, care este în curs de alocare pentru diverse proiecte. Propunerea Comisiei vizează finalizarea acestor programe până la finele lui 2030.

De asemenea, Comisia dorește ca UE să lanseze noi proiecte strategice majore, axate pe drone, apărare aeriană și un „scut spațial”.

Tradițional, UE a avut un rol minor în domeniul apărării, lăsând acest aspect în seama statelor membre și a NATO, fapt care a contribuit la fragmentarea industriei europene de apărare.

Pe măsură ce UE începe să abordeze proiecte majore de apărare, acest echilibru al puterii este pus sub semnul întrebării. Totuși, în timp ce Comisia propune o planificare mai centralizată și achiziții comune, statele mari, precum Germania, au subliniat deja că deciziile finale trebuie să rămână la nivelul capitalelor.