Militarii români au transportat-o pe Ursula von der Leyen cu elicopterul în timpul vizitei în Bosnia

Militarii români ce fac parte din detașamentul „Dacian Pumas”, dislocați în teatrul de operații Camp Butmir, au sprijinit vizita oficială a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în Bosnia și Herțegovina, au transmis reprezentanții Ministerului Apărării Naționale.

„Pe durata vizitei, elicoptere IAR-330 ale Forțelor Aeriene Române, care execută misiuni în cadrul operației EUFOR Althea, au asigurat transportul aerian al distinsului oaspete și al delegației europene, garantând în același timp cele mai înalte standarde de siguranță și profesionalism”, a transmis MapN.