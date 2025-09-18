Uniunea Europeană nu are un cadru eficient pentru a face față lipsei de medicamente, potrivit auditorilor europeni

Competențele în domeniul sănătății revin în principal statelor membre, însă Comisia Europeană are responsabilitatea de a „veghea la buna funcționare a pieței unice a medicamentelor”, arată Curtea într-un raport publicat astăzi, potrivit EFE.

Auditorii notează că Executivul comunitar și Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) „au luat măsuri pentru a ajuta statele membre să asigure disponibilitatea medicamentelor”, mai ales după pandemia de Covid-19, care a scos la iveală problemele globale din lanțul de aprovizionare și lipsa unei acțiuni coordonate la nivel comunitar.

Totuși, „fragmentarea pieței unice continuă să împiedice disponibilitatea medicamentelor în întreaga UE”, iar „eforturile de a aborda cauzele profunde ale acestei lipse se află încă într-o etapă incipientă”.

„Abia în 2023 Comisia a propus ca EMA să aibă un mandat privind orice tip de penurie critică în UE”, adică situația în care un stat nu are alternative adecvate la lipsa unui anumit medicament și se consideră necesară o soluție coordonată la nivel european.

Curtea subliniază că „EMA a întâmpinat dificultăți în a fi la curent cu situațiile de penurie deoarece industria a trimis notificări incomplete, necomparabile și cu întârziere”, ceea ce i-a limitat capacitatea de acțiune.

Obligațiile industriei de a notifica lipsa medicamentelor sunt reglementate la nivel național și diferă de la o țară la alta: în timp ce Italia cere notificarea cu patru luni înainte de posibila lipsă a unui medicament, în Belgia aceasta poate fi făcută chiar în ziua în care medicamentul devine indisponibil.

Raportul menționează și faptul că, în 2023, Comisia Europeană a creat prima listă de medicamente esențiale din UE pentru a preveni lipsa acestora și a inițiat cea mai amplă reformă a sectorului farmaceutic din ultimele două decenii. De asemenea, în 2025, Comisia a propus o normă pentru stimularea producției de medicamente în Europa, cu scopul de a reduce dependența actuală de China și India.

„Comisia a analizat și a identificat numeroase cauze profunde ale lipsei de medicamente. Totuși, această analiză nu a examinat în detaliu problemele critice detectate, ceea ce i-a redus utilitatea pentru orientarea unor măsuri eficiente de atenuare”, avertizează auditorii.

Curtea menționează și alte cauze care contribuie la penurie, printre care restricțiile comerciale impuse de unele țări privind exportul de medicamente, ce pot afecta alți parteneri europeni.

Măsuri pentru îmbunătățirea situației

Pentru a corecta această problemă, auditorii cer Comisiei să abordeze cauzele profunde și să adopte măsuri prin care EMA să primească informațiile necesare, dar și să gestioneze o bază de date unică și un portal unic de notificare.

În fața raportului, Executivul comunitar a precizat că legile promovate în ultimii ani sunt încă în curs de negociere la Bruxelles, astfel încât „efectele lor posibile nu s-au materializat încă”.

Comisia a mai adăugat că „orice intervenție (…) trebuie să țină cont de competențele limitate ale UE, precum și de principiile subsidiarității și proporționalității. Nu este vorba doar de respectarea competențelor statelor membre, ci și de a garanta că măsurile propuse nu vor avea efecte negative”.