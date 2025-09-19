UE propune al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Planul trebuie apoi aprobat de toate cele 27 de state membre

Comisia Europeană a anunțat pe 19 septembrie că a propus următorul pachet de sancțiuni al UE care vizează Rusia din cauza războiului său de amploare împotriva Ucrainei, notează Baha.

„Putem confirma că Comisia a adoptat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, al 19-lea pachet”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, jurnaliștilor la Bruxelles.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și reprezentanta UE pentru politică externă, Kaja Kallas, urmează să prezinte detalii mai târziu în cursul zilei. Planul trebuie apoi aprobat de toate cele 27 de state membre.

La începutul acestei săptămâni, Von der Leyen a anunțat că noile sancțiuni împotriva Rusiei vor viza criptomonedele, băncile și energia, pentru a crește presiunea economică asupra Moscovei.