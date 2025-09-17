Comisia Europeană propune impunerea de tarife vamale asupra bunurilor importate din Israel

Comisia Europeană a propus miercuri, creşterea unor tarife vamale pentru importurile din Israel şi sancţionarea a doi miniştri de extremă dreapta din guvernul lui Benjamin Netanyahu.

„Vreau să fiu foarte clară: scopul nu este de a pedepsi Israelul. Scopul este de a îmbunătăţi situaţia umanitară din Gaza”, a declarat ministrul UE de externe, Kaja Kallas, în timpul unei conferinţe de presă, potrivit Le Figaro.

Exporturile israeliene către UE, cel mai mare partener comercial al său, au ajuns la 15,9 miliarde de euro anul trecut. Doar 37% din aceste importuri vor fi afectate dacă cele 27 de ţări UE vor da undă verde aplicării sancţiunilor,. Va fi afectat în principal sectorul agroalimentar.

De asemenea, Comisia Europeană a propus sancţionarea a doi miniştri israelieni de extremă dreapta, Itamar Ben-Gvir, responsabil cu Securitatea Naţională, şi Bezalel Smotrich, responsabil cu Finanţele. De fapt, sancţionarea a mai fost propusă în 2024, dar măsura nu s-a aplicat deoarece unele ţări s-au împotrivit.

Şi noile sancţiuni necesită unanimitate în rândul ţărilor UE pentru a fi adoptate.

„Toate statele membre sunt de acord că situaţia din Gaza este inacceptabilă. Războiul trebuie să se încheie”, a susţinut Kaja Kallas.

Aceste propuneri vor fi prezentate miercuri ţărilor membre.