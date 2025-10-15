UE cere opinii privind normele pentru ajutoarele acordate serviciilor publice de radiodifuziune

Comisia Europeană a deschis o consultare publică și o cerere de contribuții pentru a strânge opinii legate de evaluarea Comunicării privind radiodifuziunea din 2009, documentul care stabilește regulile referitoare la ajutoarele de stat acordate serviciilor publice de radiodifuziune.

Scopul acestei inițiative este de a analiza modul în care regulile au fost aplicate în ultimii 15 ani și de a evalua dacă acestea continuă să își atingă obiectivele într-un context media profund schimbat.

Comisia dorește, de asemenea, să identifice eventualele dificultăți cu care s-au confruntat statele membre, radiodifuzorii sau alte părți interesate în interpretarea și aplicarea normelor.

Consultarea este deschisă tuturor, de la autorități publice și companii până la organizații și cetățeni.

Participanții pot trimite contribuțiile lor prin intermediul unui chestionar online disponibil pe site-ul Comisiei Europene.

În paralel, este lansată și o consultare la nivel de experți.

Vicepreședinta executivă pentru o tranziție curată, justă și competitivă, Teresa Ribera, a declarat că revizuirea este necesară în contextul noilor tehnologii și al schimbărilor din peisajul media european.

„Serviciile publice de radiodifuziune joacă un rol esențial în informarea și conectarea cetățenilor. De la 2009 până acum, s-au schimbat multe – modul în care urmărim programele, platformele disponibile și actorii din piață. Dorim să înțelegem dacă regulile actuale mai sunt potrivite și echitabile pentru toți”, a spus Ribera.