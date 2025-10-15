Avionul care îl transporta pe Hegseth, aterizare neprogramată din cauza unei fisuri la parbriz

Un avion care îl transporta pe secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a efectuat miercuri o aterizare neprogramată în Regatul Unit din cauza unei fisuri la parbrizul aeronavei, a anunțat Pentagonul. Șeful Pentagonului este în siguranță.