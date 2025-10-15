Prima pagină » Știri externe » Avionul care îl transporta pe Hegseth, aterizare neprogramată din cauza unei fisuri la parbriz

Un avion care îl transporta pe secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a efectuat miercuri o aterizare neprogramată în Regatul Unit din cauza unei fisuri la parbrizul aeronavei, a anunțat Pentagonul. Șeful Pentagonului este în siguranță.
Avionul a aterizat în Marea Britanie, potrivit Reuters.

„Avionul a aterizat conform procedurilor standard și toți cei aflați la bord, inclusiv secretarul Hegseth, sunt în siguranță”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, pe X.

Nu este prima dată când aeronavele militare americane care transportă înalți oficiali au probleme mecanice.

La începutul acestui an, un avion al Forțelor Aeriene Americane care îl transporta pe secretarul de stat Marco Rubio la München a fost forțat să se întoarcă la Washington după ce a întâmpinat o problemă mecanică.