Avionul care îl transporta pe Hegseth, aterizare neprogramată din cauza unei fisuri la parbriz

Avionul a aterizat în Marea Britanie, potrivit Reuters.
„Avionul a aterizat conform procedurilor standard și toți cei aflați la bord, inclusiv secretarul Hegseth, sunt în siguranță”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, pe X.
Nu este prima dată când aeronavele militare americane care transportă înalți oficiali au probleme mecanice.
La începutul acestui an, un avion al Forțelor Aeriene Americane care îl transporta pe secretarul de stat Marco Rubio la München a fost forțat să se întoarcă la Washington după ce a întâmpinat o problemă mecanică.