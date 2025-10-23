Tentativă la o ambasadă din Bucureşti. Un bărbat drogat a încercat să lovească poarta cu maşina / Surse: Ar fi vorba despre Ambasada Rusiei

UPDATE

Surse judiciare spun pentru MEDIAFAX că obiectivul diplomatic menţionat este Ambasada Rusiei.

Știrilea inițială

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, incidentul s-a produs în data de 23 octombrie 2025, în jurul orei 03:15. Jandarmul aflat în postul de pază a observat autovehiculul care se îndrepta spre poarta de acces auto şi a reuşit să-l oprească după ce l-a somat pe şofer.

În sprijinul său au intervenit rapid două echipaje de jandarmerie şi unul antiterorist din cadrul Serviciului Român de Informaţii. La vederea forţelor de ordine, bărbatul a încercat să fugă cu maşina, însă a fost blocat şi ulterior imobilizat.

Poliţiştii rutieri sosiţi la faţa locului au descoperit că şoferul avea permisul de conducere suspendat şi era sub influenţa benzodiazepinelor şi amfetaminelor. Bărbatul, cetăţean român, a fost dus la Institutul Naţional de Medicină Legală pentru recoltarea de probe biologice, apoi la sediul Brigăzii Rutiere pentru continuarea cercetărilor şi aplicarea măsurilor legale.

Autorităţile precizează că securitatea obiectivului diplomatic nu a fost pusă în pericol, iar în urma incidentului nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale semnificative.