Nicușor Dan a promulgat Legea privind reforma în domeniul sănătății

Potrivit Administrației Prezidențiale, președintele Nicușor Dan a semnat miercuri mai multe decrete.

Printre acestea se numără decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Potrivit noilor reglementări, instalarea unor sisteme de supraveghere video în secțiile ATI, în unitățile de primiri urgențe și în cele destinate pacienților cardiaci critici va deveni obligatorie.

De asemenea, șeful statului a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea legii privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, decretul de promulgare a legii care completează unele acte normative în domeniul ordinii şi siguranței publice, dar și decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii educației fizice şi sportului.

Tot miercuri, Nicușor Dan a semnat decretul de decorare a Asociației Obștești „Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova”.

„Astfel, cu prilejul aniversării a 105 ani de la fondarea Societății scriitorilor români din Basarabia, predecesoare a Uniunii scriitorilor din Republica Moldova, în semn de înaltă apreciere pentru eforturile deosebite în promovarea culturii române, pentru contribuțiile avute în domeniile creației, criticii şi istoriei literare, precum şi pentru promovarea literaturii române în Republica Moldova, Președintele Nicușor Dan a conferit Ordinul «Meritul Cultural» în grad de Cavaler, Categoria A – «Literatura», Asociației Obștești «Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova»”, a transmis Administrația Prezidențială.