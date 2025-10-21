Reacția CSM după ce Curtea Constituțioanlă a declarat neconstituțională legea pensiilor speciale

„Decizia instanței de contencios constituțional, care a sancționat lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii, reafirmă rolul acestuia de garant al independenței justiției în arhitectura constituțională și impune un dialog interinstituțional real și onest între puterile statutului, care să dea efect principiului cooperării loiale între acestea”, afirmă CSM într-un comunicat.

Reprezentanții Consiliului susțin că orice demers al puterii legislative și al celei executive, care vizează autoritatea judecătorească, trebuie realizat cu consultarea efectivă a acesteia, astfel încât să fie asigurată respectarea deplină a independenței justiției și a celorlalte valori constituționale care asigură premisele pentru realizarea unui act de justiție în interesul cetățeanului.

„În mod regretabil, aceste exigențe au fost ignorate de factorul politic în procedura de adoptare a actului normativ declarat neconstituțional, fapt ce a determinat intervenția Curții Constituționale care, în mod firesc, a invalidat acest demers”, transmite CSM.

Consiliul Superior al Magistraturii arată că își manifestă deschiderea pentru dialogul cu celelalte puteri în stat, astfel încât să fie identificate soluțiile potrivite pentru înlăturarea dificultăților reale din activitatea autorității judecătorești, pe care sistemul judiciar le-a semnalat în repetate rânduri.