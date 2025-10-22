Cătălin Drulă anunţă o lege pentru aplicarea referendumului lui Nicuşor Dan. Ce prevede

Cătălin Drulă spune că „miza e cea pe care au votat-o bucureştenii în referendumul de anul trecut şi anume că există un singur oraş aici, nu avem şapte oraşe. Din ce în ce mai mult în ultimii ani, banii cu care contribuie bucureştenii prin taxe şi impozite s-au distribuit sectoarelor şi mai nou şi judeţului Ilfov, ceea ce a lăsat Primăria Capitalei fără resurse pentru a face proiecte mari, despre asta s-a plâns şi Nicuşor Dan, iar anul trecut am avut acel referendum, care a fost votat covârşitor de bucureşteni, pentru un singur buget al oraşului, din care apoi de la nivelul Consiliului General se distribuie resursele evident şi sectoarelor, în funcţie de nevoi”.

Potenţialul candidat al USR la alegerile din Bucureşti anunţă un proiect de lege pe tema referendumului organizat de Nicuşor Dan: „Chiar astăzi vă anunţ acum că voi depune un proiect de lege în Parlament pentru implementare şi sper şi cer tuturor partidelor, mai ales că trebuie să răspundă în faţa bucureştenilor în 7 decembrie, să-l adoptăm urgent, până în 7 decembrie poate deveni şi lege”.

Cătălin Drulă spune că proiectul său de lege are sprijinul preşedintelui Nicuşor Dan: „Am discutat acest proiect cu Nicuşor Dan, textul este un text pe care Nicuşor Dan l-a văzut, cel care a iniţiat acest referendum şi care este preşedintele României. Nu există nici o posibilitate de tergiversare sau de amânare, e un lucru foarte simplu, exact, nu se creşte nici o taxă, nu se creşte nici un impozit, taxele şi impozitele care se plătesc în prezent merg la Capitală şi Capitala prin Consiliul General face bugetul şi îşi păstrează pentru proiectele proprii şi apoi distribuie sectoarelor, exact întrebarea din referendumul de anul trecut, deci orice tergiversare ar trebui sancţionată de bucureşteni şi va fi”.