Ministrul Apărării a decis cine va fi noul comandant al Spitalului Militar Central | SURSE

Surse din interiorul MApN au declarat, în exclusivitate, pentru MEDIAFAX că favorita lui Ionuț Moșteanu pentru înlocuirea Florentinei Ioniță este generalul de brigadă și medic endocrinolog Mădălina Maxim.

Medic reputat, aceasta coordonează cu succes de mai mulți ani activitatea Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Academician Ștefan Milcu” din cadrul MApN.

Centrul asigură controlul medical anual al cadrelor militare şi personalului civil contractual din unităţile şi formaţiunile subordonate Ministerului Apărării Naţionale. De asemenea, aici sunt tratați pensionarii militari și veteranii de război.

Mădălina Maxim a absolvit Facultatea de Medicină în anul 1986. Ei i s-a acordat gradul de general de brigadă de o stea în 28 noiembrie 2024 de către președintele de atunci Klaus Iohannis.

Potrivit sursele noastre, într-o primă fază, Mădălina Maxim ar asigura interimarul pentru o perioadă de trei luni, timp în care se va ocupa și de organizarea concursului pentru funcția de comandant al Spitalului Militar Central.