Incidentul de la Ambasada Rusiei: un bărbat recalcitrant a încercat să intre cu forța în clădire | Precizările Ambasadei

UPDATE ora 11:30

În urma incidentului de azi-noapte, reprezentanții Ambasadei Rusiei au revenit cu un comunicat.

„În noaptea de miercuri spre joi, de 23 octombrie, la ora 3:15, un cetățean român în vârstă de 53 de ani a sosit cu un autoturism la poarta principală a Ambasadei. Unul dintre jandarmii ai Jandarmeriei Române aflați în postul de pază a încercat să discute cu acesta, însă cetățeanul s-a comportat inadecvat, a început să strige și a încercat să fugă cu autovehiculul, fiind însă reținut de echipaje de jandarmerie și unul de intervenție antiteroristă din cadrul SRI aflate în apropierea Ambasadei”, se arată în comunicatul publicat joi pe pagina de Facebook a instituției.

„Niciun angajat al Ambasadei nu a fost rănit, iar clădirii misiunii diplomatice ruse nu i-au fost aduse daune materiale”, au mai precizat reprezentanții ambasadei.

UPDATE, ora 07:41

Surse judiciare spun pentru MEDIAFAX că obiectivul diplomatic menţionat este Ambasada Rusiei.

ȘTIREA INIȚIALĂ: Potrivit Jandarmeriei Capitalei, incidentul s-a produs în data de 23 octombrie 2025, în jurul orei 03:15. Jandarmul aflat în postul de pază a observat autovehiculul care se îndrepta spre poarta de acces auto şi a reuşit să-l oprească după ce l-a somat pe şofer.

În sprijinul său au intervenit rapid două echipaje de jandarmerie şi unul antiterorist din cadrul Serviciului Român de Informaţii. La vederea forţelor de ordine, bărbatul a încercat să fugă cu maşina, însă a fost blocat şi ulterior imobilizat.

Poliţiştii rutieri sosiţi la faţa locului au descoperit că şoferul avea permisul de conducere suspendat şi era sub influenţa benzodiazepinelor şi amfetaminelor. Bărbatul, cetăţean român, a fost dus la Institutul Naţional de Medicină Legală pentru recoltarea de probe biologice, apoi la sediul Brigăzii Rutiere pentru continuarea cercetărilor şi aplicarea măsurilor legale.

Autorităţile precizează că securitatea obiectivului diplomatic nu a fost pusă în pericol, iar în urma incidentului nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale semnificative.