Ministrul Economiei a trimis Corpul de control la ANPC: Amenzi de 16 milioane de lei, neînregistrate

În cazul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), instituție coordonată de Ministerul Economiei, verificările dispuse de ministrul Radu Miruță au scos la iveală procese verbale de amendă emise în urma controalelor, dar neînregistrate. Pentru anul 2024, au fost găsite 205 astfel de procese verbale, în valoare de 1,8 milioane lei, netransmise autorităților și pentru care, implicit, nu se face executare. De asemenea, verificările la ANPC au scos la iveală 1.413 procese verbale încasate la jumătate din minimul amenzii după expirarea termenului.

Pierderi de aproape 16 milioane de lei

„În total, doar în anul 2024 și până în august 2025, aceste abordări selective și ilegale au generat o pierdere de 15,6 milioane de lei. Ca atare, am dispus Corpului de control de la minister să meargă într-un control amănunțit la ANPC, în urma căruia să se identifice cu nume și prenume persoanele și mecanismul, pentru că vorbim acolo de un mecanism intenționat, în baza căruia ne ducem duri și facem controale după care emitem o foaie cu care pot să-și facă copiii avioane de hârtie, pentru că nici o entitate în statul român nu are cum să urmărească”, a declarat Radu Miruță.

În cazul SALROM, unde raportul Corpului de control al premierului și raportul Corpului de control al Ministerului Economiei au arătat că șefii companiei nu au luat nicio măsură pentru a preîntâmpina dezastrul de la Salina Praid și au făcut achiziții inutile și costisitoare, Radu Miruță a dispus demiterea conducerii și a sesizat DNA cu neregulile constatate, arată USR, într-un comunicat.

Dezastrul de la Salina Praid: Pierderi de peste 65 de milioane de lei

„Pierderile, doar pentru mijloacele fixe blocate în Salina de la Praid, acum inundată complet, sunt de 48,3 milioane de lei. Pierderile suplimentare generate de venituri nerealizate – 17,2 milioane de lei. În privința achizițiilor, s-a constatat că la SALROM există un mod de a modifica, cu o zi înainte, procedura de achiziții astfel încât achiziția să se potrivească cui trebuie”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul Economiei a dat și exemplul unor combine cumpărate pentru salinele de la Slănic și Vâlcea, declarate ca fiind recondiționate, în valoare de 35 de milioane de lei, pentru care s-au întocmit referatele ulterior achiziției. De asemenea, a amintit de contractul de 900.000 de lei plus TVA încheiat de șefii SALROM pentru un filmuleț exact în perioada campaniei electorale, contract anulat după 3 luni.

Fabrica de Pulberi Făgăraș: vânzări sub prețul de achiziție

La Fabrica de Pulberi Făgăraș, ministrul Radu Miruță a eliberat din funcție administratorul special și, la fel, a sesizat DNA, după ce a constatat că societatea cumpăra acid azotic cu 200 de euro pentru a-l vinde cu 70 de euro. Ministrul Economiei a reamintit și că, în mai 2025, membrii Consiliului de Administrație al fabricii și-au majorat indemnizația de 12 ori.

În ceea ce privește IOR SA, IAR SA, Avioane Craiova, Șantierul Naval 2 Mai SA, Iprochim SA și Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” SA, verificările derulate din dispoziția ministrului Economiei au relevat aceeași neregulă gravă, transmite USR.

„Conducerile au fost numite cu nerespectarea legii, păcălindu-se AMEPIP, astfel încât să nu mai fie o verificare suplimentară. Am trimis către AMEPIP, pentru că ei sunt cei care trebuie să se sesizeze, am trimis către Parchet și către ANI, pentru că am observat, pe lângă ocolirea AMEPIP, conflict de interese între cei care au fost numiți și cei care au fost puși în comisii. Practic, superiorul își punea inferiorul direct în comisie pentru ca, după aceea, inferiorul să-l selecteze direct pe superior”, a precizat Radu Miruță.