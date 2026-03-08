Prima pagină » Sport » Jandarmeria a dat amenzi de peste 30 000 de lei la meciul Rapid București – Universitatea Craiova

Jandarmeria a dat amenzi de peste 30 000 de lei la meciul Rapid București – Universitatea Craiova

Organizatorul meciului de fotbal Rapid București – Universitatea Craiova și firma de pază angajată pentru securitatea partidei au primit amenzi în valoare de 30 000 de lei de la Jandarmeria Capitalei.
Jandarmeria a dat amenzi de peste 30 000 de lei la meciul Rapid București – Universitatea Craiova
George Fluster/MEDIAFAX FOTO
Laurentiu Marinov
08 mart. 2026, 23:38, Sport

Jandarmii au aplicat 9 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 32.690 de lei, în urma încălcării prevederilor legale în vigoare, la meciului de fotbal Rapid București – Universitatea Craiova.

Jandarmeria Capitalei a precizat duminică seară că dintre acestea, o sancţiune contravențională, în valoare de 10.000 de lei, a fost aplicată organizatorului evenimentului sportiv, iar 2 sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 20.000 de lei, au fost aplicate societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

Totodată, au fost aplicate 2 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de 6 luni.

În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare.

La aceeași partidă de fotbal, în repriza a doua, în zona Tribunei a II-a, în cadrul dispozitivului de jandarmi, a fost acționat accidental, pentru scurt timp, un pulverizator de capacitate mărită, cu substanță iritant-lacrimogenă.

În acest context, arbitrul a oprit meciul timp de trei minute, din cauza efectelor substanței.

Recomandarea video

Sondaj G4Media: Pot femeile din România să aibă un echilibru între activitatea profesională și viața de familie?
G4Media
Surprize pe lista MAE cu români repatriați din Dubai pe criterii de selecție. În avion s-ar fi aflat cupluri de îndrăgostiți. Irina Ponta, abandonată
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid'
Cancan
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport
Un ucrainean a fugit de război cu un avion privat, a intrat ilegal în spațiul aerian al României și a aterizat pe un câmp, la Suceava
Libertatea
Zodiile protejate de Dumnezeu în săptămâna 9-15 martie. Au noroc la bani și sunt recompensate la locul de muncă
CSID
Care sunt diferențele între o mașină blindată și una normală?
Promotor