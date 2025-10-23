Bolojan despre reforma pensiilor speciale: Imediat ce Curtea Constituțională își va motiva această decizie, trebuie reluată procedura

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că reforma pensiilor speciale ale magistraților va fi reluată imediat ce Curtea Constituțională își va motiva decizia de respingere pe motive de formă.

Ilie Bolojan a explicat că hotărârea CCR a vizat un aspect de procedură, și anume perioada de așteptare a avizului consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). „În ceea ce privește aspectul de formă, pentru care, din cât înțeleg din presă, cinci din nouă judecători u considerat că Guvernul nu a respectat, să spunem, procedura prealabilă”, a spus premierul Bolojan.

Acesta a subliniat că avizul indiferent dacă este pozitiv sau negativ, nu afectează caracterul constituțional al legii: „În practica de până acum, niciodată Curtea Constituțională nu a avut o decizie în care să impună un anumit termen la care CSM-ul ar trebui să, adică Guvernul care cere avizul, ar trebui să aștepte până CSM-ul dă sau nu un aviz. Subliniez că este un aviz consultativ. Indiferent cum le dă, asta nu înseamnă că acea propunere este neconstituțională, ci pur și simplu e o procedură de consultare”.

Bolojan a subliniat că, odată cu această decizie, Curtea a stabilit un termen clar de 30 de zile, pe care Guvernul îl va respecta în reluarea procedurii.

Privind fondul reformei, șeful Guvernului a spus: „Trebuie să ne gândim că în toată Europa, magistrații ies în toate țările europene la vârsta standard de pensionare la 65 de ani, unii peste 65 de ani. Este anormal ca la noi să iasă la 48-50 de ani. Este o aberație asta, atât din punct de vedere al calității actului de justiție”, joi, la Antena 3 CNN.

Bolojan a adăugat: „Trebuie să ne gândim că în toată Europa, magistrații ies în toate țările europene la vârsta standard de pensionare la 65 de ani, unii peste 65 de ani. Este nesustenabil financiar pentru țara noastră, pentru că gândiți-vă că un om care iese la 48-50 de ani primește pensie până la 75-77 de ani, cât este durata medie de viață. Deci gândiți-vă că 25 de ani, mai mult decât lucrează, primea o pensie care câțiva ani de zile a fost mai mare decât salariul”.

„Ca țara asta să meargă bine, ca să avem mai mulți bani la bugetul țării, pentru a rezolva problemele din educație, din sănătate și din infrastructură, noi nu putem colecta mai mulți bani decât cât îi produc oamenii care lucrează în România. Dar noi suntem în Europa penultima țară ca număr de populație activă, angajată în economie”, a mai spus prim-ministrul.

„Imediat ce Curtea Constituțională își va motiva această decizie, trebuie reluată imediat procedura, respectat acel termen, în așa fel încât să fim în situația în care facem o lege”, a conchis Ilie Bolojan.