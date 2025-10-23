Bolojan explică impozitul pe indemnizația mamelor: România are cel mai lung concediu de maternitate

Ilie Bolojan a explicat, joi seara, la Antena 3 CNN, impozitul pe indemnizația de creștere a copilului, afirmând că partidele din coaliție au fost de acord că trebuie reduse scutirile la plata CASS.

„Deci noi am căzut cu toții de acord în coaliție să reducem scutirile la plata CASS-ului. Gândiți-vă că aveam 6,3 milioane de oameni care plăteau și 16,5 milioane de oameni care așteptau beneficii de la sistemul de sănătate, să funcționeze toate spitalele. Nu plăteau, prin tot felul de excepții. Și una din excepții erau mamele, care erau în perioada de proceduri de maternitate;” spune premierul.

Bolojan a spus că poate părea că este „nepopular”, dar „trebuie să spun niște adevăruri”: „Să știți că România are unul dintre cele mai lungi concedii de maternitate din Europa. Nu are nicio țară mai lung decât România. Nu e o problemă, e foarte bine. Trebuie să luăm niște măsuri să încurajăm rata natalității. Trebuie să facem asta. Dar atâta cât ne putem permite. Ne uităm ce fac alții”, a spus Bolojan.

Concediul de maternitate în Europa este între 3 și 6 luni., iar în România de doi ani de zile.

„Aveam o indemnizație reprezentând 85% din salariu. Acum e 75%. În celelalte țări din Europa, este sub 65%. Trebuie să te uiți din salariul care îl poate permite țara să-l plătească. Noi gândiți-vă că ne împrumutăm toți banii aceștia. Și atunci, eu ce am spus? Nu avem banii. Că dacă am avea banii într-un cont special, eu cu inima deschisă aș da toate scutirile posibile. Dar nu mi se dau soluții, dom’le, totuși cum adunăm bani? Cum facem economii? Ne împrumutăm. Păi, dar nu mai putem. Pentru că vom ajunge într-un blocaj. Gândiți-vă că anul viitor, 3% din PIB-ul României înseamnă, practic, dobânzile pe care le plătim”, a mai spus premierul.