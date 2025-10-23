Guvern: 7 decembrie, data pentru alegerile locale parţiale, inclusiv pentru Primăria Capitalei şi Consiliul Județean Buzău. Care este calendarul electoral

Potrivit Ioanei Ene Dogioiu, perioada electorală va începe la data de 2 noiembrie 2025, odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern.
Scrutinul va avea loc nu doar în Bucureşti şi judeţul Buzău, ci şi în mai multe localităţi din ţară: Remetea (Bihor), Mihai Eminescu (Botoşani), Marga (Caraş-Severin), Dobromir şi Lumina (Constanţa), Găeşti (Dâmboviţa), Sopot (Dolj), Valea Ciorii (Ialomiţa), Vânători (Iaşi), Poienile de sub Munte şi Şieu (Maramureş), respectiv Cârţa (Sibiu).
Guvernul precizează că, potrivit legislaţiei, termenele prevăzute pentru acţiunile din cadrul alegerilor parţiale se reduc la jumătate faţă de cele aplicate în cazul unui scrutin general.
Hotărârea de guvern privind organizarea alegerilor locale parţiale intră în vigoare la data de 2 noiembrie 2025.