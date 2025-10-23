Guvern: 7 decembrie, data pentru alegerile locale parţiale, inclusiv pentru Primăria Capitalei şi Consiliul Județean Buzău. Care este calendarul electoral

Potrivit Ioanei Ene Dogioiu, perioada electorală va începe la data de 2 noiembrie 2025, odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern.

Scrutinul va avea loc nu doar în Bucureşti şi judeţul Buzău, ci şi în mai multe localităţi din ţară: Remetea (Bihor), Mihai Eminescu (Botoşani), Marga (Caraş-Severin), Dobromir şi Lumina (Constanţa), Găeşti (Dâmboviţa), Sopot (Dolj), Valea Ciorii (Ialomiţa), Vânători (Iaşi), Poienile de sub Munte şi Şieu (Maramureş), respectiv Cârţa (Sibiu).

Conform calendarului electoral:

11 noiembrie 2025 – începe perioada de depunere a candidaturilor pentru funcţiile de primar în cele 12 localităţi;

12 noiembrie 2025 – începe depunerea candidaturilor pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău şi primar general al Capitalei;

15-16 noiembrie 2025 – termen limită pentru înregistrarea alianţelor electorale;

17 noiembrie 2025 – încheierea perioadei de depunere a tuturor candidaturilor;

22 noiembrie 2025 – debutul campaniei electorale;

2 decembrie 2025 – termenul limită pentru tipărirea buletinelor de vot;

6 decembrie 2025, ora 7:00 – încheierea campaniei electorale;

7 decembrie 2025 – ziua votului, între orele 7:00 şi 21:00.

Guvernul precizează că, potrivit legislaţiei, termenele prevăzute pentru acţiunile din cadrul alegerilor parţiale se reduc la jumătate faţă de cele aplicate în cazul unui scrutin general.

Hotărârea de guvern privind organizarea alegerilor locale parţiale intră în vigoare la data de 2 noiembrie 2025.