Rodrigo Paz câștigă alegerile prezidențiale din Bolivia, învingându-l pe fostul lider Jorge Quiroga

Președintele Tribunalului Electoral Suprem, Óscar Hassenteufel, a declarat că „tendința este ireversibilă”, după ce datele preliminare l-au indicat pe Paz cu 54% din voturi, față de 45% pentru Quiroga, potrivit AP.

„Astăzi, Bolivia poate fi sigură că va avea un guvern care aduce soluții. Țara respiră schimbare și reînnoire”, a spus Paz, flancat de soția sa, María Helena Urquidi, și de cei patru copii, în fața unei mulțimi entuziaste la un hotel din La Paz.

Quiroga a recunoscut rapid înfrângerea și l-a felicitat pe adversarul său, îndemnând susținătorii să rămână calmi. „Dacă refuzăm să recunoaștem rezultatul, doar vom adânci criza. Țara are nevoie acum de maturitate”, a spus el.

Paz, lider al Partidului Creștin Democrat, a câștigat sprijinul alegătorilor din clasele muncitoare și din mediul rural, dezamăgiți de cheltuielile masive și corupția din timpul guvernelor MAS, dar reticenți față de programul de austeritate propus de Quiroga și de apropierea acestuia de Fondul Monetar Internațional (FMI).

Promisiunile noului președinte

Noul președinte promite să pună capăt cursului fix de schimb, să reducă subvențiile pentru carburanți și să limiteze investițiile publice, păstrând totodată beneficiile sociale implementate de guvernele anterioare. El susține o tranziție graduală către reforme de piață, pentru a evita o recesiune bruscă și o explozie a inflației.

Bolivia se confruntă cu una dintre cele mai grave crize economice din ultimele decenii: inflația anuală a ajuns la 23%, rezervele valutare sunt la un minim istoric, iar lipsa carburanților și a dolarilor americani a paralizat economia.

Paz a promis că va evita apelul la FMI și că va finanța redresarea prin combaterea corupției și atragerea economiilor populației în sistemul bancar.

Fiul fostului președinte Jaime Paz Zamora (1989–1993), Rodrigo Paz, a fost considerat până recent un outsider politic, dar a reușit să crească spectaculos în sondaje după scrutinul din august, câștigând în șase dintre cele nouă departamente ale țării, inclusiv în fiefuri tradiționale ale MAS precum Cochabamba.

Campania sa a fost marcată de alegerea surprinzătoare a carismaticului Edman Lara, un fost căpitan de poliție cunoscut pe rețelele de socializare pentru dezvăluirile despre corupție, drept candidat la vicepreședinție. Popularitatea lui Lara în rândul tinerilor și al foștilor susținători ai lui Morales a fost un factor decisiv în victoria alianței.

Majoritatea în Congres, încă șubredă

După anunțarea rezultatelor, Lara a declarat că „a venit timpul reconcilierii și al unității”, promițând un guvern care „va pune capăt diviziunilor politice”.

Victoria lui Rodrigo Paz deschide o nouă etapă pentru Bolivia, care, pentru prima dată din 2005, va fi condusă de un președinte din afara Mișcării către Socialism.

Deși partidul său deține o mică majoritate în Congres, Paz va trebui să negocieze permanent pentru a implementa reformele promise, într-o țară aflată în tensiune socială și economică.

Mulțimile din La Paz au sărbătorit victoria până târziu în noapte, scandând „El pueblo unido jamás será vencido!” – „Poporul unit nu va fi niciodată învins!”.