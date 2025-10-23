Liviu Negoiță, candidatul PUSL la Primăria Capitalei: „Neglijența fostei administrații a Bucureștiului reprezintă o infracțiune”

Într-o conferință de presă organizată lângă Curtea Veche, Negoiță a acuzat fosta administrație a Capitalei de neglijență gravă și lipsă de viziune în gestionarea problemelor de patrimoniu. „Ceea ce am văzut la acest capitol din partea fostului primar general și a administrației sale se încadrează la infracțiunea de distrugere. Avem aici 97 de monumente istorice aflate în grija Primăriei Capitalei. Cerem să ne fie pusă la dispoziție situația infrastructurii din centrul istoric, în special a lucrărilor de consolidare. La un cutremur mai puternic, multe dintre aceste monumente riscă să se prăbușească. Nu putem spune că nu au fost bani – au existat, dar nu au fost folosiți, dovadă fiind execuțiile bugetare de doar 65% în mandatul fostului primar general”, a declarat Liviu Negoiță.

La eveniment au fost prezenți și Lavinia Șandru, purtătorul de cuvânt al PUSL, Iulian Cârlogea, vicepreședinte al partidului, precum și consilieri generali PUSL din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

„Suntem aici, lângă Curtea Veche, care doar printr-o minune nu s-a prăbușit de tot. Bucureștiul nu cere decât puțin respect pentru istoria sa, pentru oamenii lui, pentru patrimoniul său. Din păcate, vedem doar nepăsare”, a subliniat Lavinia Șandru.

Reprezentanții PUSL au cerut transparență totală privind starea monumentelor istorice din centrul orașului și un plan coerent de conservare și restaurare, acuzând administrațiile anterioare de neglijență și lipsă de respect față de istoria Capitalei.

Alegeri Primăria generală

Coaliția de guvernare a decis, într-o ședință de la Palatul Victoria, că alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc în 7 decembrie.

Candidaturile se depun cel mai târziu cu 20 de zile înainte de data alegerilor, adică până pe 17 noiembrie, iar campania electorală are doar 15 zile și se încheie în ziua de sâmbătă care precedă data alegerilor, la ora 7.00.