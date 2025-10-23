Anca Alexandrescu: „99% voi candida la Primăria Capitalei”. „Am stomacul tare, nu mă voi opri”

Anca Alexandrescu, moderatoarea de la Realitatea Plus, televiziunea considerată apropiată de fostul candidat la președinția țării Călin Georgescu, a anunțat că „99%” va intra în cursa pentru Primăria Capitalei la alegerile din 7 decembrie.

„Este cert! Acum vom avea alegeri pe 7 decembrie, așa că eu mă pregătesc, îmi frec mâinile acum. 99% răspunsul este da! Evident că o să am nevoie de voi, de români, de toți oamenii care vor cu adevărat să schimbăm ceea ce se întâmplă în România. Cineva îmi spunea că dacă sunt pregătită să fiu făcută una cu pământul. Sunt pregătită și eu, și familia mea, am stomacul tare, nu mă voi opri”, a spus Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.

Alexandrescu a mai declarat că unul dintre motivele pentru care candidează este dorința de a schimba actualul sistem politic.

„Prima condiție ca să poți să spargi ceva, adică această gașcă, trebuie să participi. Eu sunt pregătită să fac acest lucru, am vorbit cu mai mulți oameni care vor să mă bag în bătălia asta. Nu uitați că eu sunt singura care a reușit să îl învingă pe Florian Coldea”, a declarat Anca Alexandrescu.

Pe 1 august, Călin Georgescu a transmis public că o susține pe Anca Alexandrescu în cazul în care aceasta va candida la Primăria Capitalei.

Călin Georgescu a descris-o pe Anca Alexandrescu drept un „familist convins” și „om care știe despre ce este vorba” în sistem. El a mai zis că ea ar putea aduce „o reformă morală”.

Declarația lui Georgescu a apărut la doar două zile după ce Alexandrescu anunțase pe Facebook că a sosit momentul să „ia în serios o eventuală candidatură independentă la Primăria Capitalei”.