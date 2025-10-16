Mesajul lui Simion după ce alegerile din R. Moldova au fost validate: Un mic pas înainte

Președintele AUR, George Simion, anunță că mandatele parlamentarilor partidului DA din Moldova de Est au fost validate, descriind acest moment drept „un mic pas înainte” și subliniind angajamentul pentru dialog și democrație.

George Simion a declarat că, după mai multe încercări, mandatele parlamentarilor DA din Moldova de Est au fost validate, reprezentând un pas înainte în procesul democratic.

„După multe încercări, un mic pas înainte: mandatele parlamentarilor DA din Moldova de Est au fost validate! Dorim Dialog și Democrație!”, a transmis liderul AUR pe rețelele de socializare.

Ce urmează

Curtea Constituțională din Republica Moldova a validat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

Partidul Acțiune și Solidaritate va avea 55 de mandate, Blocul „Patriotic” – 26 de mandate, Blocul „Alternativa” – 8 mandate, iar „Partidul Nostru” și Partidul „Democrația Acasă” – câte 6 mandate.

După pronunțarea hotărârii CCM, președintele R. Moldova, Maia Sandu, urmează să convoace legislativul în ședința de constituire.