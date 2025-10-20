Pălărie, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Probabil vom avea o dată săptămâna aceasta, anume 7 decembrie

„Am văzut vinerea trecută afirmaţiile premierului Ilie Bolojan, care spunea că alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie să fie organizate anul acesta mai repede şi a folosit o sintagmă pe care eu am apreciat-o foarte mult, să intrăm în normalitate. Lucrul ăsta ne bucură foarte tare”, a spus Pălărie.

El a subliniat că argumentele USR pentru organizarea alegerilor anticipate în Capitală au fost confirmate de declaraţiile premierului.

„Nu putem trăi într-o ţară a interimatului, nu putem trăi improvizorat. Avem nevoie de un primar legitim ales la Bucureşti până la finalul acestui an”, a afirmat liderul senatorilor USR.

Pălărie a atras atenţia şi asupra problemelor majore ale Capitalei. „Avem probleme importante. Discutăm despre mobilitate şi transport, despre termie, despre urbanism. Ştiţi foarte bine subiectul fierbinte al autorizaţiilor de construcţie şi al modului în care Bucureştiul arată astăzi şi ar trebui să arate pe viitor”.

„Toate lucrurile astea se vor putea rezolva printr-un primar nou ales. Un primar pe care noi ni-l dorim să continue reformele şi deciziile pe care preşedintele ţării, Nicuşor Dan, le-a avut în calitate de primar”, a precizat Pălărie.

Pălărie a menţionat că o decizie privind data alegerilor este aşteptată în curând.

„Să vedem în zilele următoare hotărârea de guvern pe care o va da după şedinţa de guvern. Probabil că săptămâna asta vom avea această dată care a început să fie discutată, şi anume 7 decembrie”, a conchis liderul senatorilor USR.