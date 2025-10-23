Prima pagină » Știri externe » Zelenski și Donald Tusk discută proiecte comune de apărare și sprijin militar pentru Ucraina

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat, într-un mesaj publicat pe X, că a discutat cu premierul polonez Donald Tusk despre cooperarea în domeniul apărării și protejarea spațiului aerian european, în contextul intensificării atacurilor aeriene ruse asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.
Sursă foto: X / Volodymyr Zelenskyy
Rareș Mustață
23 oct. 2025, 17:09, Politic

Președintele Volodimir Zelenski a declarat, într-un mesaj transmis joi pe platforma X, că a purtat o convorbire cu premierul Poloniei, Donald Tusk, axată pe proiecte comune de apărare, utilizarea instrumentului SAFE și sprijinul militar acordat Ucrainei.

Liderul ucrainean a precizat că i-a prezentat premierului polonez situația actuală a atacurilor aeriene lansate de Rusia asupra infrastructurii energetice a țării sale.

Zelenski a subliniat că „cerul Ucrainei are nevoie de o protecție suplimentară”, adăugând că securitatea întregului spațiu aerian european depinde de acest lucru.

În cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au analizat și posibilitatea implicării companiilor poloneze în industria de apărare a Ucrainei.

„Mulțumesc, Donald Tusk, pentru o discuție bună. Trebuie să continuăm să lucrăm împreună pentru securitatea comună a națiunilor noastre”, a scris Zelenski.

