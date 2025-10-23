Zelenski și Donald Tusk discută proiecte comune de apărare și sprijin militar pentru Ucraina

Președintele Volodimir Zelenski a declarat, într-un mesaj transmis joi pe platforma X, că a purtat o convorbire cu premierul Poloniei, Donald Tusk, axată pe proiecte comune de apărare, utilizarea instrumentului SAFE și sprijinul militar acordat Ucrainei.

Liderul ucrainean a precizat că i-a prezentat premierului polonez situația actuală a atacurilor aeriene lansate de Rusia asupra infrastructurii energetice a țării sale.

Zelenski a subliniat că „cerul Ucrainei are nevoie de o protecție suplimentară”, adăugând că securitatea întregului spațiu aerian european depinde de acest lucru.

În cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au analizat și posibilitatea implicării companiilor poloneze în industria de apărare a Ucrainei.

„Mulțumesc, Donald Tusk, pentru o discuție bună. Trebuie să continuăm să lucrăm împreună pentru securitatea comună a națiunilor noastre”, a scris Zelenski.