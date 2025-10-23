Guvernul așteaptă motivarea CCR pentru noua lege a pensiilor speciale

„Despre viitorul conținut, forma de adoptare a acestui act normativ nu am absolut niciun fel de detalii suplimentare să vă dau. De fapt, ele nici nu au fost stabilite, coaliția nu a ajuns la un punct de vedere comun din acest punct de vedere. Ceea ce pot să vă spun este că, în mod normal, așteptăm motivarea Curții Constituționale să vedem ce au avut de spus judecătorii Curții și, conform regulii în cazul deciziilor CCR, care e calea de urmat”, a declarat Dogioiu.

Întrebată despre afirmațiile președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care a declarat că guvernul ar trebui să plece dacă viitoarea lege va fi considerată din nou neconstituțională, Dogioiu a evitat să comenteze.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a subliniat că decizia CCR nu a fost o respingere pe fond, ci pe procedură.

„La limită, patru judecători au considerat că procedura a fost îndeplinită. Cinci au considerat că nu a fost îndeplinită. De aceea este foarte important să citim motivarea și să citim și opiniile separate, ceea ce nu pune sub nicio formă sub semnul întrebării decizia însăși”, a explicat Ioana Dogioiu.

Întrebată, mai departe, dacă Ilie Bolojan i-a spus dacă va demisiona în cazul în care pică încă o dată legea, purtătorul de cuvânt al Guvernului a răspuns: „Nu”.