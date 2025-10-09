Prima pagină » Politic » Cine va fi noul vicepremier? Purtătorul de cuvânt al Guvernului: Nu există nicio nominalizare pentru funcţie

Cine va fi noul vicepremier? Purtătorul de cuvânt al Guvernului: Nu există nicio nominalizare pentru funcţie

Purtătorul de cuvânt al Guvernului României, Ioana Dogioiu, susţine că în prezent nu există nicio nominalizare pentru funcţia de vicepremier. Funcţia nu este ocupată din vară atunci când Dragoş Anastasiu a demisionat fiind implicat într-un scandal.
Diana Buzoianu: Digitalizăm Ministerul Mediului, scoatem și corupția, AI nu răspunde la telefoane
Diana Buzoianu: Digitalizăm Ministerul Mediului, scoatem și corupția, AI nu răspunde la telefoane
Transalpina: Drumarii au creat un culoar pentru ciobanii care au rămas pe munte
Transalpina: Drumarii au creat un culoar pentru ciobanii care au rămas pe munte
O parte semnificativă dintre români și-a dezinstalat sistemul Ro-Alert, spune Buzoianu
O parte semnificativă dintre români și-a dezinstalat sistemul Ro-Alert, spune Buzoianu
Buzoianu: Aproape o treime din proiectele de mediu din PNRR s-au pierdut
Buzoianu: Aproape o treime din proiectele de mediu din PNRR s-au pierdut
Nicușor Dan, mesaj cu ocazia comemorării victimelor Holocaustului: „Avem obligația să combatem discursul antisemit și incitarea la ură”
Nicușor Dan, mesaj cu ocazia comemorării victimelor Holocaustului: „Avem obligația să combatem discursul antisemit și incitarea la ură”
Petru Mazilu
09 oct. 2025, 14:22, Politic

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a explicat joi, în cadrul unei conferinţe de presă de la Palatul Victoria, că premierul Ilie Bolojan este în căutarea unei persoane pentru funcţia de vicepremier. „Este o poziţie care presupune un personaj cu caracteristici mai complexe”, a spus Ioana Dogioiu adăugând că în prezent „nu există nicio nominalizare pentru funcţia de vicepremier”.

Ea a subliniat că interimatul prelungit asigurat de premier nu reprezintă o problemă.

„Au mai existat interimate prelungite (…) nu există un impediment legal pentru această situaţie (…) dar interimate peste 45 de zile au mai existat”, a precizat Ioana Dogioiu.

Vicepremierul Dragoş Anastasiu a demisionat în vară în urma unui scandal provocat de dezvăluirea că una dintre companiile sale a mituit un angajat ANAF. Anastasiu a ocupat funcţia de vicepremier pentru reformă.