Prima pagină » Politic » Dominic Fritz despre Oana Gheorghiu: Știe cum se pot mobiliza românii. E în locul potrivit

Dominic Fritz despre Oana Gheorghiu: Știe cum se pot mobiliza românii. E în locul potrivit

Dominic Fritz a spus că o susține pe Oana Gheorghiu, spunând că este potrivită pentru funcția de vicepremier și că are încredere în capacitatea ei de a livra rezultate pentru țară.
Dominic Fritz spune pentru a doua oară în două săptămâni că „suntem într-o situație de rahat”
Dominic Fritz spune pentru a doua oară în două săptămâni că „suntem într-o situație de rahat”
Dominic Fritz are examen pentru a obține cetățenia română: „Nici mama nu știe în ce zi”
Dominic Fritz are examen pentru a obține cetățenia română: „Nici mama nu știe în ce zi”
Dominic Fritz: Primarii și consiliile județene pot alege cum să reducă cheltuielile de personal până în 2027
Dominic Fritz: Primarii și consiliile județene pot alege cum să reducă cheltuielile de personal până în 2027
Dominic Fritz, despre pensiile magistraților: O dorință din partea tuturor să rezolvăm această problemă
Dominic Fritz, despre pensiile magistraților: O dorință din partea tuturor să rezolvăm această problemă
Băluță, despre acuzațiile privind legături între administrație și mafia imobiliară: Rechinii ne atacă
Băluță, despre acuzațiile privind legături între administrație și mafia imobiliară: Rechinii ne atacă
Nițu Maria
11 nov. 2025, 21:48, Politic

Dominic Fritz, președintele USR, a vorbit marți seară în cadrul Digi24 despre numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier, unde a spus că are încredere în capacitatea ei de a aduce rezultate pentru comunitate.

„Cred că Oana Gheorghiu este exact în locul potrivit. Și întotdeauna ne plângem de clasa politică, de politicieni și de prea multe ori, pe bună dreptate, ne plângem de politicieni. Așa că, acum, cineva a făcut un pas spre lumea politică care a dovedit că are în minte doar binele comunității, doar binele României. Și de aceea, eu mă bucur să ne fie colegă în guvern și sunt sigur că va livra pentru români”, a spus Fritz.

Când a fost întrebat despre declarațiile lui Sorin Grindeanu la adresa Oanei Gheorghiu, în ceea ce privește pensiile magistraților, Fritz a declarat că preferă „politicienii care vorbesc din suflet, care nu vorbesc după punctajele făcute de consultanți și sunt sigur că Oana Gheorghiu a vorbit, dintr-un loc de dezamăgire, de furie, dar și de speranță pe care foarte, foarte mulți români pot să le înțeleagă.”.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că afirmațiile vicepremierului Oana Gheorghiu referitoare la pensiile magistraților se încadrează în categoria „declarațiilor politice populiste și iresponsabile”.

Despre plângerea penală depusă împotriva unui membru al cabinetului pentru declarațiile sale la televizor, Dominic Fritz a spus că „este o escaladare inutilă a acestui conflict. Dacă vreți așa, poate și o umflare de mușchi. Și ca să mă exprim diplomatic, înaintea întâlnirii de mâine, cred că a fost o acțiune nefericită care nu ajută. Și important este să nu se lase intimidată Oana Gheorghiu. Sunt sigur că nu este primul conflict în care se află.”

Zodia care se va îmbogăți pe final de an 2025, potrivit Neti Sandu: „Există promisiuni de bani”
Gandul
Dr. Cristian Andrei spune că el este victima, de fapt! Detalii de ultimă oră: a fost la un pas de a se căsători cu
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
Libertatea
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
CSID
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Promotor