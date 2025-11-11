Dominic Fritz despre Oana Gheorghiu: Știe cum se pot mobiliza românii. E în locul potrivit

Dominic Fritz, președintele USR, a vorbit marți seară în cadrul Digi24 despre numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier, unde a spus că are încredere în capacitatea ei de a aduce rezultate pentru comunitate.

„Cred că Oana Gheorghiu este exact în locul potrivit. Și întotdeauna ne plângem de clasa politică, de politicieni și de prea multe ori, pe bună dreptate, ne plângem de politicieni. Așa că, acum, cineva a făcut un pas spre lumea politică care a dovedit că are în minte doar binele comunității, doar binele României. Și de aceea, eu mă bucur să ne fie colegă în guvern și sunt sigur că va livra pentru români”, a spus Fritz.

Când a fost întrebat despre declarațiile lui Sorin Grindeanu la adresa Oanei Gheorghiu, în ceea ce privește pensiile magistraților, Fritz a declarat că preferă „politicienii care vorbesc din suflet, care nu vorbesc după punctajele făcute de consultanți și sunt sigur că Oana Gheorghiu a vorbit, dintr-un loc de dezamăgire, de furie, dar și de speranță pe care foarte, foarte mulți români pot să le înțeleagă.”.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că afirmațiile vicepremierului Oana Gheorghiu referitoare la pensiile magistraților se încadrează în categoria „declarațiilor politice populiste și iresponsabile”.

Despre plângerea penală depusă împotriva unui membru al cabinetului pentru declarațiile sale la televizor, Dominic Fritz a spus că „este o escaladare inutilă a acestui conflict. Dacă vreți așa, poate și o umflare de mușchi. Și ca să mă exprim diplomatic, înaintea întâlnirii de mâine, cred că a fost o acțiune nefericită care nu ajută. Și important este să nu se lase intimidată Oana Gheorghiu. Sunt sigur că nu este primul conflict în care se află.”