Ucraina folosește arme cu rază lungă de acțiune produse local, cu rază de până la 3.000 km, spune Zelenski

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat joi, în timpul summitului Uniunii Europene, că forțele ucrainene folosesc sisteme de armament cu rază lungă de acțiune produse pe plan intern, care pot atinge ținte situate la distanțe de până la 3.000 de kilometri.

Liderul ucrainean a subliniat că aceste capacități reprezintă tehnologie de ultimă generație și că guvernul său caută finanțare suplimentară pentru a extinde producția.

„Avem capabilități clare, produse în Ucraina, cu raze de acțiune între 150 și 3.000 de kilometri. Întrebarea este cum obținem finanțarea necesară pentru a produce aceste arme la scară mare”, a spus Zelenski.

El a adăugat că fondurile provenite din activele rusești înghețate ar putea fi folosite parțial pentru producția de armament atât în Ucraina, cât și în colaborare cu partenerii europeni.

În același context, Zelenski a negat că Ucraina ar fi folosit arme americane cu rază lungă de acțiune pentru a lovi ținte aflate în interiorul Federației Ruse.

„Am folosit diverse arme cu rază lungă, dar doar pe teritoriile unde au loc ostilități. Crimeea și estul Ucrainei sunt teritorii ucrainene, iar lovirea țintelor de acolo nu poate fi considerată o acțiune împotriva Rusiei”, a precizat el.