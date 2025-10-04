Războiul din Ucraina, ziua 1319. O dronă rusă a lovit gara din regiunea Sumy. Cel puțin 30 de persoane au fost rănite / Ucraina repatriază 22 de copii din teritoriile ocupate de Rusia

„Atacul brutal” al Rusiei asupra gării din regiunea Sumy a rănit cel puțin 30 de persoane, a declarat Zelenski

O dronă rusă a lovit gara din orașul Shostka, regiunea Sumy. Pasagerii și angajații Ukrzaliznytsia se aflau la fața locului în momentul atacului, potrivit lui Zelenski.

Atacurile rusești au ucis 1 persoană și au rănit 33 în Ucraina în ultima zi, vizând infrastructura de gaze

Rusia a lansat peste noapte 109 drone de atac de tip Shahed și drone momeală împotriva Ucrainei, precum și trei rachete balistice Iskander-M sau KN-23, a raportat Forța Aeriană.

Ucraina repatriază 22 de copii din teritoriile ocupate de Rusia

„Astăzi, toți copiii salvați se află în siguranță pe teritoriul controlat de Ucraina”, a declarat Andriy Yermak, șeful Oficiului Prezidențial al Ucrainei.

Ministru ucrainean: Europa trebuie să ia în serios amenințarea reprezentată de Rusia

Într-un interviu acordat ziarului The Guardian, Sergiy Kyslytsia, fostul ambasador al Kievului la ONU, a declarat că Kremlinul se află deja în război cu Europa. El a afirmat că recentele incursiuni ale Rusiei cu drone împotriva mai multor țări din UE au fost bine calculate și reprezintă o încercare de a „muta limitele”.

Șeful Comandamentului Spațial avertizează că Rusia vizează sateliții britanici „săptămânal”

Forțele ruse încearcă în mod regulat să bruieze sateliții militari britanici, a dezvăluit șeful Comandamentului Spațial Britanic.

Generalul-maior Paul Tedman a declarat pentru BBC că aceste eforturi de a perturba activitățile militare britanice au loc „săptămânal”, Rusia monitorizând îndeaproape și resursele spațiale ale țării.

Este nevoie de „voință politică” pentru a restabili alimentarea externă a centralei nucleare de la Zaporojie

Șeful agenției de supraveghere nucleară a ONU a declarat vineri că discută cu Rusia și Ucraina propuneri pentru restabilirea alimentării cu energie electrică a centralei nucleare de la Zaporojie, controlată de Rusia, calificând acest lucru drept „o chestiune de voință politică”.

Dronele au lovit o importantă rafinărie de petrol din regiunea Leningrad din Rusia

Dronele au lovit rafinăria de petrol Kirishi din regiunea Leningrad din Rusia în noaptea de 4 octombrie, provocând un incendiu care a fost stins ulterior, au raportat oficialii și mass-media locală.

Rusia a lansat cel mai mare atac asupra rețelei de gaze din Ucraina de la prima invazie a Moscovei în 2022

Aproximativ 35 de rachete și 60 de drone au fost lansate asupra instalațiilor sale din regiunea nord-estică Harkov și din regiunea centrală Poltava, a declarat vineri operatorul de gaze de stat din Kiev, Naftogaz.

UE se află într-un impas în ceea ce privește compensațiile acordate Raiffeisen în legătură cu Rusia

Austria a informat vineri UE că nu va susține ultimul pachet de sancțiuni al blocului împotriva Rusiei, cu excepția cazului în care UE va debloca unele active rusești pentru a compensa banca austriacă Raiffeisen pentru penalitățile impuse de Rusia, au afirmat diplomații.

Aeroportul din München își suspendă din nou operațiunile din cauza dronelor

Autoritățile de la Aeroportul Internațional din München au ordonat suspendarea operațiunilor de zbor la scurt timp după ora 21:30, ora locală, după ce mai multe drone au fost observate în apropierea aeroportului pentru a doua oară în mai puțin de 24 de ore.

Un atac cu drone rusești asupra unei ferme ucide 13.000 de porci în regiunea Harkov

Un atac cu drone rusești asupra unei ferme de porci din regiunea Harkov a ucis aproximativ 13.000 de porci pe 3 octombrie, a raportat Serviciul de Urgență al Ucrainei (SES).