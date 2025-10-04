Războiul din Ucraina, ziua 1319. O dronă rusă a lovit gara din regiunea Sumy. Cel puțin 30 de persoane au fost rănite / Ucraina repatriază 22 de copii din teritoriile ocupate de Rusia

O dronă rusă a lovit gara din orașul Shostka, regiunea Sumy. Pasagerii și angajații Ukrzaliznytsia se aflau la fața locului în momentul atacului, potrivit lui Zelenski.
Rusia a lansat peste noapte 109 drone de atac de tip Shahed și drone momeală împotriva Ucrainei, precum și trei rachete balistice Iskander-M sau KN-23, a raportat Forța Aeriană.
„Astăzi, toți copiii salvați se află în siguranță pe teritoriul controlat de Ucraina”, a declarat Andriy Yermak, șeful Oficiului Prezidențial al Ucrainei.
Într-un interviu acordat ziarului The Guardian, Sergiy Kyslytsia, fostul ambasador al Kievului la ONU, a declarat că Kremlinul se află deja în război cu Europa. El a afirmat că recentele incursiuni ale Rusiei cu drone împotriva mai multor țări din UE au fost bine calculate și reprezintă o încercare de a „muta limitele”.
Forțele ruse încearcă în mod regulat să bruieze sateliții militari britanici, a dezvăluit șeful Comandamentului Spațial Britanic.
Generalul-maior Paul Tedman a declarat pentru BBC că aceste eforturi de a perturba activitățile militare britanice au loc „săptămânal”, Rusia monitorizând îndeaproape și resursele spațiale ale țării.
Șeful agenției de supraveghere nucleară a ONU a declarat vineri că discută cu Rusia și Ucraina propuneri pentru restabilirea alimentării cu energie electrică a centralei nucleare de la Zaporojie, controlată de Rusia, calificând acest lucru drept „o chestiune de voință politică”.
Dronele au lovit rafinăria de petrol Kirishi din regiunea Leningrad din Rusia în noaptea de 4 octombrie, provocând un incendiu care a fost stins ulterior, au raportat oficialii și mass-media locală.
Aproximativ 35 de rachete și 60 de drone au fost lansate asupra instalațiilor sale din regiunea nord-estică Harkov și din regiunea centrală Poltava, a declarat vineri operatorul de gaze de stat din Kiev, Naftogaz.
Austria a informat vineri UE că nu va susține ultimul pachet de sancțiuni al blocului împotriva Rusiei, cu excepția cazului în care UE va debloca unele active rusești pentru a compensa banca austriacă Raiffeisen pentru penalitățile impuse de Rusia, au afirmat diplomații.
Autoritățile de la Aeroportul Internațional din München au ordonat suspendarea operațiunilor de zbor la scurt timp după ora 21:30, ora locală, după ce mai multe drone au fost observate în apropierea aeroportului pentru a doua oară în mai puțin de 24 de ore.
Un atac cu drone rusești asupra unei ferme de porci din regiunea Harkov a ucis aproximativ 13.000 de porci pe 3 octombrie, a raportat Serviciul de Urgență al Ucrainei (SES).