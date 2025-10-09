Incendiu la o rafinărie Lukoil din Rusia, după un posibil atac cu drone

Un incendiu puternic a izbucnit la uzina de prelucrare a gazelor Korobkovsky, operată de Lukoil, în oraşul Kotovo din regiunea Volgograd, după un presupus atac cu drone, potrivit canalului rusesc Astra de pe Telegram, care citează martori locali.

Deşi autorităţile ruse nu au confirmat oficial atacul, guvernatorul regiunii Volgograd, Andrei Bocharov, a declarat că „incendiile la instalaţiile de combustibil şi energie” sunt în curs de gestionare după o serie de atacuri în regiune.

Andrii Kovalenko, şeful Centrului ucrainean pentru Combaterea Dezinformării, a confirmat atacul, fără a preciza originea dronelor.

„Această instalaţie este esenţială pentru infrastructura energetică a Rusiei. Asigură procesarea şi transportul condensatului de gaz şi produce materii prime pentru industria chimică,” a afirmat oficialul.

Imagini din satelit ale sistemului NASA FIRMS au confirmat prezenţa unui incendiu activ la locul incidentului, scrie Kyiv Independent.