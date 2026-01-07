Prima pagină » Știri externe » Atac cu drone ucrainene asupra unui depozit de petrol din regiunea Belgorod

Un incendiu a izbucnit la depozitul de petrol Stari Oskol din regiunea Belgorod din Rusia, după ce acesta a fost atacat de drone ucrainene, în noaptea de marți spre miercuri, a raportat guvernatorul regional Viacheslov Gladkov.
Locuitorii din Stari Oskol au raportat un incendiu în afara orașului târziu și au afirmat că un depozit local de petrol ardea, potrivit canalului de știri al opoziției ruse Astra citat de The Kyiv Independent.

Martorii au postat pe rețelele de socializare fotografii și înregistrări video cu un incendiu de proporții la fața locului. Ulterior, Gladkov a confirmat că un dronă a atacat depozitul de petrol.

„În urma exploziei, mai multe rezervoare au luat foc la fața locului”, a declarat Gladkov. Pompierii sting incendiul și se pare că nu există victime, a adăugat el.

Regiunea Belgorod se învecinează cu regiunile ucrainene Sumî, Harkov și Luhansk și este frecvent ținta atacurilor ucrainene asupra obiectivelor militare și industriale rusești.

Ucraina a atacat anterior depozitul de petrol Stari Oskol în cadrul campaniei sale împotriva petrolului rusesc, care aprovizionează forțele armate ale Moscovei și finanțează efortul de război.

Regiunea Belgorod este, de asemenea, utilizată în mod regulat ca zonă de tranzit pentru atacurile rusești asupra teritoriului ucrainean.

