Directorul Wizz Air avertizează că reglementările europene din aviație amenință competitivitatea economiei UE

József Váradi, directorul executiv al companiei low-cost din Ungaria, a declarat că decidenții politici ignoră potențialul transportului aerian de a contribui la creștere economică, plasând Europa într-un dezavantaj față de rivali precum companiile aeriene din Golf.

„Nu cred că în Europa aviația mai este privită ca un sector strategic, așa cum era odinioară”, a declarat Váradi pentru Financial Times, avertizând că regiunea riscă să intre în declin economic dacă nu își schimbă abordarea.

Comentariile lui Váradi se adaugă altora similare venite din partea directorilor companiilor aeriene europene, tot mai preocupați de competitivitatea sectorului, obligat să respecte reglementări costisitoare.

Liderii europeni trebuie să vadă „aviația ca un motor economic al creșterii pe termen lung”, a spus el.

„Întrebarea este ce reprezintă Europa pe termen lung. Peste 50 de ani, doar noi vom mai vorbi despre principii, în timp ce restul lumii va fi deja în altă parte. Trebuie să ne gândim serios cum ne menținem competitivitatea față de China, SUA sau Orientul Mijlociu”, a subliniat directorul Wizz Air.

Directorii Air France-KLM și Lufthansa au cerut miercuri ca transportatorii europeni să beneficieze de „condiții de concurență echitabile” față de rivalii din Golf, în special în privința schemelor de reducere a emisiilor.

Industria a criticat în special cerința ca liniile aeriene europene să utilizeze combustibili sustenabili, în timp ce transportatorii din Golf pot evita folosirea acestora pe zborurile spre Asia.

Directorul grupului Ryanair, Michael O’Leary, a afirmat recent că aceste reglementări generează „distorsiuni grave” care dezavantajează destinațiile de vacanță europene.