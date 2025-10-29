Cât de mult afectează noile taxe călătoriile românilor și cât de atractivă este România ca destinație turistică ? Răspunsul lui Michael Delehant, Wizz Air

Bucureștiul este cea mai mare bază a companiei aviatice low-cost ungare, din punctul de vedere al numărului de aeronave, iar România este în topul celor mai importante piețe ale Wizz Air, a declarat Michael Delehant, la conferința internațională de la Londra. Evenimentul de presă a fost organizat pentru a prezenta rezultatele la o jumătate de ani de la lansarea planului de investiții de 14 miliarde de euro al companiei „Customer First Compass”.

Tendința recentă a pieței a fost de creștere, pe măsură ce se extinde și clasa de mijloc din România, care își permite că cheltuiască mai mult pe călătorii.

Mai mult, creșterea s-a înregistat și pe turismul de incoming, cu România ca țară de destinație, pentru că se menține atractivă din punctul de vedere al prețului.

Michael Delehant a explicat și de ce a fost ales Bucureștiul printre cele conci baze în care se va testa, în iarnă, un posibil nou produs, dedicat unui segment al oamenilor de afaceri mai mici sau sensibili la costuri.

Interviul integral acordat celor patru jurnaliști români prezenți la evenimentul Wizz Air de la Londra

Reporter: În timpul conferinței ași menționat că nu puteți controla costurile și vă refereați la taxe. În România, am introdus recent niște taxe, costurile cresc, avem o inflație în creștere. Credeți că acest lucru ar influența baza dumneavoastră de clienți?

Michael Delehant: Absolut. Da, adică, aceasta este întotdeauna problema, indiferent dacă este vorba de aviație sau orice altă afacere în care vă desfășurați activitatea, este vorba de cerere și ofertă. Și, știți, dacă costul, oferta crește prea mult, oamenii fie nu își pot permite, fie vor alege să nu cheltuiască la fel de mult. Deci, taxele în aviație, știți, taxele de rută, toate acestea sunt o parte foarte importantă din ceea ce oamenii trebuie să plătească, să dea bani. Adică, noi atenuăm costurile cât putem, dar toate aceste costuri trebuie să le transferăm consumatorului. Din păcate, te uiți la situații precum ceea care s-a întâmplat la Viena, care ar fi studiul nostru de caz actual, costurile și taxele s-au dublat în mai puțin de cinci ani, iar asta are impact asupra cererii. Oamenii nu vor plăti cu mult mai mult pentru unele dintre zborurile lor scurte, când acestea sunt pur și simplu prea scumpe.

Reporter: Ați făcut un calcul pentru România sau București? Este mai scump decât acum cinci ani?

Michael Delehant: Peste tot este mai scump decât acum cinci ani, dar cred că Bucureștiul, comparativ cu toți ceilalți, nu este deloc rău acum. Ar trebui să caut cifrele exacte ca să vă spun, dar cred că dacă vă uitați la creșterea noastră din ultimul an, adăugând mai multe aeronave la București, intrând la Băneasa, ne-am restabilit în toate regiunile, am adăugat mai multe aeronave, cred, în România decât oriunde în rețeaua noastră, până acum. Deci, taxele ne dorim cu siguranță să nu crească în ceea ce privește binele consumatorilor și al economiei României, pentru că, din nou, mai mulți oameni care se deplasează, mai mulți oameni care zboară înseamnă că este mai bine pentru toate afacerile dumneavoastră, nu-i așa?

Reporter: Ați înregistat o cerere în creștere în România?

Michael Delehant: Da, România este una dintre primele noastre trei piețe, poate piața numărul unu în ceea ce privește traficul total, în ceea ce privește volumul investițiilor pe care le-am făcut în aeronave. Va trebui să vă oferim cotația exactă pentru ceea ce doriți să scrieți, dar cred că avem peste 40 de aeronave acum în România, mai exact 42. 42, mai multe decât oriunde altundeva în rețea, mai multe decât Italia, mai mari decât Polonia, mai multei decât peste tot, deci România este esențială.

Reporter: Doar ca o întrebare suplimentară referitoare la taxe: De obicei, în perioadele cu inflație ridicată și taxe în creștere, oamenii își reduc bugetele de călătorie. Ați observat cumva acest lucru în comportamentul călătorilor români? Ați observat vreo schimbare?

Michael Delehant: Nu este încă pe scară largă, dar știți, dar multe dintre schimbări necesită timp pentru a apărea în sistem, nu? Și, pe măsură ce taxele încep să se schimbe și dacă tarifele cresc, unele dintre călătoriile de agrement, călătoriile discreționare, acestea sunt de obicei cele care sunt afectate primele, oamenii încă încearcă să își viziteze familiile și rudele, deoarece trebuie să o facă, așadar, o parte din motivul pentru care jucăm un rol important în România și în mare parte din partea central-estică a Europei este să facem calătoria cât mai accesibilă posibil. Așadar, încercăm să atenuăm pe cât putem toate costurile care ajung la clienți. Dar când vine vorba de taxe, adică taxele sunt taxe care se aplică per pasager. Sunt foarte clar stabilite și nu putem scăpa de ele.

Reporter: Și ați spus că vă veți concentra mai mult pe clienții de business. Cum ați văzut destinațiile românești, precum cele mai mari orașe, ca destinații de afaceri?

Michael Delehant: Este foarte devreme, dar dacă începeți să vă uitați la toate locurile unde avem acum zboruri zilnice și zboruri duble zilnice și triple zilnice, veți începe să aveți o idee mai clară despre cum evoluează situația. Aș spune că clienții de afaceri reprezintă încă o parte foarte mică din afacerea noastră, așa că nu aș titra că ne transformăm într-o companie aeriană business. Nu e vorba doar de asta. Este vorba mai mult despre vizitarea familiei și rudelor, iar acum, în creștere, călătoriile de agrement reprezintă încă majoritatea afacerii noastre. Dar acum, că avem această rețea mare și putem face zborul accesibil pentru proprietarii de mici afaceri, ca să fim cumva oamenii perfecți pentru a face asta, așadar, zburați cu noi pentru a vă vizita familia și rudele, dar aveți și propria afacere, iar costurile contează pentru dumneavoastră. Așadar, când veniți la Londra, avem mai multe zboruri pe zi către Londra, este mult mai accesibil decât ceea ce oferă unii dintre concurenții noștri. Așadar, abia începem să pășim în direcția asta, cum să fim mai atractivi pentru, aș spune, clienții de afaceri conștienți de costuri.

Reporter: Vedeți că România va crește ca țară de destinație din orice altă bază pe care o aveți în toată Europa? Oamenii vin în România mai des decât o făceau acum cinci ani?

Michael Delehant: Cu siguranță. Adică, cred că o parte din creșterea economică a României nu a fost doar creșterea consumatorului român, ci și creșterea atractivității pentru alții. Și cred că Europa Centrală și de Est a deschis o mulțime de opțiuni de destinații accesibile, în special pentru Europa de Vest. Turcia a devenit puțin mai scumpă, Spania poate fi puțin mai scumpă, așa că pentru cei care vor mai mult, să meargă în mai multe zone regionale ale României, să viziteze castele, multe dintre aceste lucruri, cu siguranță vedeți o îmbunătățire în ceea ce privește ceea ce vor oamenii să facă, pentru că, din nou, clienții noștri sunt oameni sensibili la costuri. Deci, dacă este prea scump să mergi într-o destinație, vor alege o destinație mai accesibilă. Și cred că România a fost încă un jucător foarte puternic în acest sens. Așadar, vom vedea cum vor influența taxele lucrurile pe parcurs. Dar, da, adică, suntem încă foarte entuziasmați de România.

Reporter: Ați menționat în conferință că polonezii au început să cheltuiască bani în special pe timpul liber, mai degrabă decât pe mersul la muncă. Ce părere aveți despre România? Ați observat vreo diferență față de acum ani?

Michael Delehant: Cu siguranță. Cred că, deși România nu este încă în ritmul schimbării din Polonia, este similară. Deci cred că clasa de mijloc din România continuă să crească, ceea ce cred că este un lucru la care vă uitați, așa că, pe măsură ce clasa de mijloc are mai mulți bani, își alege cum să călătorească acum. Aveți mai multă industrie care funcționează în România acum ați avut înainte, este similar cu ceea ce s-a întâmplat în Polonia, există mai multe investiții în tehnologie, aveți mai multe industrii la nivel general care țin talentele în țară și creează oportunități pentru ca oamenii să fie capabili să facă mai mult. Așadar, aș spune că România nu se mișcă atât de rapid, per se, precum ceea ce am văzut în Polonia în acest moment, puteți vedea asta în cifrele PIB-ului sau în oricare dintre metodele de măsurare a economiei, dar cu siguranță se îndreaptă în aceeași direcție ca Polonia.

Reporter: Cum ați ales Bucureștiul printre cele cinci locuri pentru a testa un serviciu de business class?

Michael Delehant: Am fost destul de clari, știți bine, avem cele mai mari cinci baze ale noastre, iar Bucureștiul este numărul unu, avem 18 sau 19 aeronave în București, dacă adăugați și Băneasa, știți, cred că suntem la 20, așa că tindem să încercăm mereu lucruri în orașele noastre, pe care le numim Pentagon – de când americanii au încetat să mai folosească Pentagonul, cred că putem folosi asta – dar Bucureștiul este întotdeauna centrul acestui lucru. Și fiind țara noastră cu cele mai mari investiții în ceea ce privește numărul de aeronave, vrem întotdeauna să înțelegem ce este interesat de consumatorul român.

Reporter: Și sunt interesați de serviciul de business class, la un preț redus?

Michael Delehant: Există tot felul de segmente diferite, ca să fiu sincer cu dumneavoastră. Din nou, că nu aș sublinia prea mult aspectul de business class. Pentru noi, este ceva interesant și ar putea să fie sau nu implementat, și s-ar putea să nu alegem să mergem cu asta într-un mod extins. Dar destinații de agrement, deci mult mai mult pe destinația Spania, mult mai multe destinații care nu erau în mod tradițional cele în care zburam, am început să ne aplecîm asupta lor. După cum am menționat, cred că zborul către Spania din România a fost fantastic pentru noi, la fel ca oricare altul de pe Frontul de Est. Așadar, și românii aleg să călătorească la fel de mult pentru propriile lor destinații de agrement, de vacanță. În continuare, avem câteva zboruri selectate către Orientul Mijlociu și cu siguranță călătoresc mult în acest sens. Așadar, aș spune cu siguranță că și consumatorul român evoluează foarte similar cu cel polonez.