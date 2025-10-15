Acțiune cu drone pentru depistarea arderilor ilegale de deșeuri în Ilfov

Este vorba de o acțiune de anvergură cu utilizarea dronelor achizițioanate prin PNRR.

Printre obiectivele acțiunii se numără depistarea arderilor ilegale de deșeuri, precum și gestionarea deșeurilor de către agenții economici.

La acțiunea din Sintești participă aproximativ 120 de persoane din Garda de Mediu, Jandarmeria Română și IPJ Ilfov.

33 de comisari sunt prezenți la acțiune, cu 10 autoturisme și cu sprijinul a 67 de lucrători din cadrul IJJ Ilfov și Gruparea de Jandarmi Ploiești. Două echipaje ale Poliției Rutiere precum și 6 echipaje de Ordine Publică din cadrul IPJ Ilfov, respectiv 18 polițiști, sprijină de asemenea acțiunea.