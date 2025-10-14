Rutte: NATO nu va doborî avioanele rusești decât dacă reprezintă o amenințare reală

Rutte a explicat luni, în cadrul Adunării Parlamentare a NATO desfășurate în Slovenia, că decizia NATO de a nu doborî avioanele și dronele rusești care au încălcat recent spațiul aerian al țărilor membre este una „proporțională” și bazată pe forța superioară a blocului militar.

„Suntem mult mai puternici decât rușii. Nu trebuie să doborâm avioanele rusești doar pentru că intră în spațiul nostru aerian. O facem doar dacă ele reprezintă o amenințare”, a afirmat Rutte, citat de Kyiv Post.

Un conflict numai „dacă rușii ar fi suficient de idioți încât să ne atace”

Rutte a explicat că NATO preferă o abordare echilibrată, evitând escaladarea inutilă: „Dacă avionul nu reprezintă o amenințare, nu îl vom doborî. Îl vom ghida ușor în afara spațiului aerian. Exact așa trebuie procedat. Și sunt total de acord cu această abordare”.

Oficialul olandez a subliniat că reacția moderată a NATO nu este un semn de slăbiciune, ci dimpotrivă: „Dacă am fi slabi, poate că am fi tentați să demonstrăm forță imediat. Dar pentru că suntem mai puternici, reacția proporțională este cea corectă”.

Rutte a avertizat totuși că un conflict direct ar putea izbucni „dacă rușii ar fi suficient de idioți încât să ne atace”, reafirmând determinarea alianței de a răspunde proporțional, dar ferm, oricărei amenințări reale.

Măsuri suplimentare de securitate aeriană

Rutte a făcut aceste afirmații referindu-se la incidentele recente, când avioane și drone rusești au intrat în spațiul aerian al NATO: printre ele, 19 drone deasupra Poloniei, pe 10 septembrie, și trei avioane MiG-31 care au trecut în Estonia, pe 19 septembrie.

În urma incursiunilor, NATO a anunțat consolidarea flancului estic prin patrule aeriene suplimentare și discută despre crearea unui „zid de drone” pentru apărarea frontierelor. Germania a confirmat deja achiziția a peste 600 de sisteme aeriene antidrone Skyranger – concepute pentru detecția și distrugerea dronelor la joasă altitudine – după incidentele care au afectat aeroportul din München. La începutul lunii octombrie, traficul aerian de pe aeroportul din München a fost suspendat de două ori, după ce piloți și controlori de zbor au semnalat prezența unor drone în apropierea pistelor. Incidentul a dus la anularea a zeci de zboruri și a determinat autoritățile germane să intensifice măsurile de securitate aeriană.