Apelul lui Zelenski către NATO: „Putin poate fi constrâns să facă pace, ca orice alt terorist”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis vineri că Vladimir Putin poate fi constrâns să încheie războiul din Ucraina, la fel „ca orice alt terorist”, și a cerut sprijin rapid din partea NATO pentru a-și întări apărarea antiaeriană înainte de venirea iernii.

Vorbind la cea de-a 71-a sesiune anuală a Adunării Parlamentare a NATO, Zelenski a avertizat că Rusia se pregătește să folosească „teroarea” atacurilor cu rachete și drone pentru a distruge rezistența ucraineană.

„Putin poate fi forțat să facă pace – ca orice alt terorist. Chiar și Hamas se pregătește acum să elibereze ostatici. Dacă acest lucru este posibil, atunci și Putin poate fi forțat să restabilească pacea”, a spus liderul ucrainean, citat de Kyiv Post.

The 71st Annual Session of the NATO Parliamentary Assembly. There are delegations from almost 50 countries here – from Europe, the whole Alliance, the Middle East, and other regions. This matters. We now see that the war in the Middle East is finally ending – after so many… pic.twitter.com/4dVzmORj13 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 13, 2025

Zelenski cere rachete pentru Ucraina

El a insistat ca statele NATO să adopte rapid decizii privind livrarea către Ucraina de rachete și sisteme de apărare antiaeriană: „Înainte de iarnă, Putin speră să folosească această teroare pentru a frânge rezistența noastră. Nu putem permite asta”.

Zelenski a menționat că a discutat cu președintele american Donald Trump și cu omologul său francez, Emmanuel Macron, despre livrarea sistemelor Patriot, a rachetelor Tomahawk și despre sprijinul pentru infrastructura energetică ucraineană.

„Oprindu-i pe ruși acum, vă ajutați și pe voi înșivă”

Pe platforma X, Zelenski a reluat apelul său, subliniind că oprirea Rusiei este în interesul întregii lumi libere: „Războiul Rusiei în Europa rămâne cea mai mare sursă de instabilitate globală. (…) Oprindu-i pe ruși acum, nu ne ajutați doar pe noi să salvăm vieți – vă ajutați și pe voi înșivă”.

Kremlinul a reacționat la discuțiile privind posibile livrări de rachete Tomahawk, avertizând că acestea ar provoca o escaladare majoră a conflictului. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a spus că Rusia ar putea interpreta astfel de lansări „drept potențial nucleare”.

Rusia profită de atenția lumii către Orient

Zelenski acuză Moscova că profită de faptul că atenția globală se concentrează asupra conflictului din Orientul Mijlociu: „Rusia exploatează momentul în care lumea este distrasă. De aceea, sprijinul rapid și decisiv al aliaților este esențial”.