Analiză Bild: „Putin a trecut, într-un fel, Rubiconul”

O analiză a publicației germane Bild ridică niște semne de întrebare la care este imposibil să nu ridici din sprâncene: renumitul istoric militar Sönke Neitzel a șocat, într-o analiză televizată, spunând că „Într-un fel, Putin a trecut Rubiconul”.

Mesajul terifiant vine din partea unui om cu pregătire în domeniul istoriei recente, mai ales în domeniul istoriei militare, vine din partea unui specialist în istoria războiului și în istoria comparativă a violenței.

Una dintre cele mai cunoscute lucrări ale sale – „Tapping Hitler’s Generals”, o lucrare puternică, ce oferă interviuri și înregistrări secrete cu opiniile private despre război, putere și responsabilitate ale ofițerilor germani luați prizonieri în Marea Britanie.

„Ar putea exista o ciocnire militară între Rusia și trupele NATO”

Nu este de mirare, deci, că opinia unui astfel de specialist este de natură să nedumerească, mai ales în contextul metaforei cu Rubiconul (care înseamnă că nu mai există cale de întoarcere).

Teama lui Neitzel: „Ar putea exista o ciocnire militară între Rusia și trupele NATO în următorii trei ani. Și este foarte posibil ca trupele noastre să fie nevoite să lupte în Lituania. Anul viitor, peste anul următor, peste trei ani – cine poate spune? Dar pericolul există”, spune Sönke Neitzel.

„Administrația Trump, care, chiar și din perspectiva lui Putin, nu este foarte entuziasmată de război, joacă un rol major.

Costurile extreme ale reînarmării Rusiei joacă un rol major. Și, bineînțeles, la fel și faptul că ne îmbunătățim încet.

Întrebarea va fi: dacă Putin este hotărât să facă acest lucru – mulți din NATO spun asta, și aș vrea și eu – va aștepta el până când vom putea spune că Bundeswehr are acum suficiente drone? Nu, probabil, că nu”.

„Nu mai suntem în pace. Dar nici nu ne aflăm într-un război”

Declanșatorul actual al alarmei în rândul experților: dronele zboară acum și deasupra Germaniei. Avertismentul dramatic al lui Neitzel: „Nu mai suntem în pace. Dar nici nu ne aflăm într-un război declarat. Suntem undeva la mijloc.

Ceea ce NATO prezintă ca scenariu este slăbirea Occidentului într-un război hibrid, creând insecuritate cu scopul de a distruge NATO și UE și astfel de a recâștiga controlul asupra țărilor est-europene. Și apoi provocarea unui Occident divizat prin trimiterea de soldați în Svalbard sau în altă parte”.

Neitzel consideră că țările europene trebuie să investească mai mult în securitate: „Acest stat trebuie să asigure securitatea.

Nu putem permite dronelor să zboare deasupra aeroporturilor și cazărmilor noastre”, spune acesta.

„Avem o structură de securitate veche”

„Problema noastră este că avem o structură de securitate care datează din anii 1950. Trebuie să investim mult mai mulți bani în apărarea împotriva dronelor.

În acest sens, ar trebui să fim aproape recunoscători pentru aceste drone, deoarece acum subliniază urgența de a lua în sfârșit măsuri”.

Însă, Neitzel critică: „O problemă fundamentală a Bundeswehr-ului este că operează în cadrul unor structuri complet rigide, iar peste 50% din personal nu își desfășoară misiunea principală. Stau la birourile lor, gestionează și nu ar lupta. Într-o situație de urgență, 120.000 de soldați ar urmări luptele a 60.000”.