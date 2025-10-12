Serviciile secrete americane ajută Ucraina să atace infrastructura energetică a Rusiei

Statele Unite ajută Ucraina de luni de zile să lanseze atacuri de lungă distanță asupra instalațiilor energetice rusești, într-un efort comun de a slăbi economia și de a-l forța pe Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor, a scris, duminică, Financial Times (FT) citat de Reuters.

Serviciile secrete americane au ajutat Kievul să lovească importante active energetice rusești, inclusiv rafinării de petrol, situate mult în spatele liniei frontului, a scris ziarul, citând oficiali ucraineni și americani anonimi familiarizați cu campania.

Peskov: „Moscova știa”

Casa Albă, biroul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și ministerul de Externe al Ucrainei nu au răspuns imediat la solicitările Reuters de a comenta.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea ministerului de Externe rus.

Moscova a declarat luna aceasta că Washingtonul și alianța NATO furnizau în mod regulat informații serviciilor secrete de la Kiev în războiul lansat de Putin în februarie 2022.

„Furnizarea și utilizarea întregii infrastructuri a NATO și a Statelor Unite pentru a colecta și transfera informații către ucraineni este evidentă”, a declarat atunci reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Statele Unite sunt foarte implicate în toate etapele planificării

FT a afirmat că informațiile americane ajută Kievul să planifice rutele, altitudinea, sincronizarea și deciziile privind misiunile, permițând dronelor ucrainene de atac cu rază lungă de acțiune și cu sens unic să evite apărarea aeriană rusă.

Statele Unite sunt implicate îndeaproape în toate etapele planificării, a afirmat ziarul, citând trei persoane familiarizate cu operațiunea.

Un oficial american a fost citat spunând că Ucraina a selectat țintele pentru atacurile de lungă distanță, iar Washingtonul a furnizat apoi informații despre vulnerabilitățile acestor locații.

SUA au cerut și aliaților NATO să ofere sprijin similar

La începutul acestei luni, doi oficiali americani au declarat pentru Reuters că Washingtonul va furniza Ucrainei informații despre țintele de lungă distanță din infrastructura energetică a Rusiei, în timp ce analizează posibilitatea de a trimite Kievului rachete care ar putea fi utilizate în astfel de atacuri.

SUA au cerut și aliaților NATO să ofere un sprijin similar, au declarat oficialii americani.

„Idei solide despre cum să ne întărim cu adevărat”

Zelenski a declarat sâmbătă că a discutat despre atacurile rusești asupra sistemului energetic ucrainean într-o convorbire „pozitivă și productivă” cu președintele american Donald Trump.

„Am discutat despre oportunități de consolidare a apărării noastre aeriene, precum și despre acorduri concrete la care lucrăm pentru a asigura acest lucru.

Există opțiuni bune și idei solide despre cum să ne întărim cu adevărat”, a postat Zelenski pe X.