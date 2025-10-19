Războiul din Ucraina, ziua 1334. Un atac în masă rusesc asupra unei instalații / Trump i-ar fi spus lui Zelenski să accepte condițiile lui Putin

Trump i-ar fi spus lui Zelenski să accepte condițiile lui Putin: Acceptă condițiile Moscovei sau așteaptă-te la distrugere

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-ar fi spus omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, în timpul întâlnirii de vineri de la Washington, să accepte condițiile Moscovei pentru încheierea războiului sau să fie „distrus” de Rusia, a relatat Financial Times duminică, citând surse, scrie Baha.

Întâlnirea dintre cei doi lideri a fost descrisă ca tensionată, Trump „într-un limbaj vulgar continuu”. El ar fi „aruncat la o parte” hărțile cu liniile frontului din Ucraina și i-ar fi cerut lui Zelenski să cedeze regiunea Donbas, din estul țării, susținând ulterior ideea de a încheia conflictul de-a lungul actualelor linii de control.

Un atac în masă rusesc asupra unei instalații de cărbune a prins aproape 200 de mineri în subteran

Rusia a lansat un atac la scară largă împotriva unei mine de cărbune din regiunea Dnipropetrovsk pe 19 octombrie, blocând 192 de angajați în subteran, a relatat compania energetică ucraineană DTEK.

Atacul marchează al patrulea atac la scară largă asupra întreprinderilor de cărbune DTEK în ultimele două luni, a anunțat compania .

În momentul grevei, 192 de mineri se aflau în subteranul întreprinderii, a declarat DTEK. A fost efectuată o evacuare pentru a-i aduce pe angajați la suprafață.

Compania a anunțat ulterior că toți cei 192 de angajați au fost readuși în siguranță la suprafață. Niciunul dintre mineri nu a fost rănit.

„Va lua ceva” – Trump spune că Putin a „câștigat” teritoriu în Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin a „câștigat anumite proprietăți” în timpul invaziei la scară largă a Ucrainei și ar trebui să fie de așteptat să preia teritoriul ucrainean ca parte a unui acord de pace, a declarat președintele american Donald Trump într-un interviu acordat Fox News, difuzat pe 19 octombrie.

Interviul a fost înregistrat cu câteva zile mai devreme, imediat după conversația telefonică a sa cu Putin, pe 16 octombrie. Apelul a avut loc înainte de întâlnirea lui Trump de la Casa Albă cu președintele Volodimir Zelenski – discuții care s-au încheiat cu dezamăgire pentru delegația ucraineană, fără nicio promisiune privind rachetele Tomahawk .

Înainte de apelul cu Putin, Trump adoptase un ton mai dur față de Rusia în comentariile publice. Însă, în comentariile adresate gazdei Fox News, Maria Bartiromo, care a întrebat dacă Putin ar accepta un acord de pace fără concesii teritoriale, Trump a fost nepăsător în ceea ce privește pierderea teritoriilor ucrainene.

„Ei bine, o să ia ceva”, a spus Trump. „Adică, s-au luptat și, ăă, are o mulțime de proprietăți. Adică, știi, a câștigat anumite proprietăți, dacă spui asta, a câștigat anumite proprietăți.”

UE dorește să-și extindă competențele pentru a aborda navele flotei fantomă a Rusiei, potrivit unui document

UE dorește să-și extindă competențele blocului pentru a aborda navele flotei fantomă a Rusiei în scopul efectuării de inspecții, potrivit unui document pregătit pentru reuniunea de luni a miniștrilor de externe ai UE și consultat de POLITICO.

Gigantica uzină de gaz din Rusia suspendă aprovizionarea din Kazahstan după atacul cu drone ucrainene

Uzina de procesare a gazului din Orenburg, cea mai mare instalație de acest gen din lume, a fost nevoită să suspende aprovizionarea cu gaz din Kazahstan după un atac cu drone ucrainene, a declarat duminică ministerul energiei din Kazahstan.

Guvernatorul regional al regiunii Orenburg, Yevgeny Solntsev, a declarat duminică că uzina a fost parțial avariată și că atacul cu drone a provocat un incendiu într-un atelier al uzinei. Incendiul a fost stins ulterior, a raportat mass-media rusă Kommersant, citând operatorul.

Dronele ucrainene au lovit peste noapte o importantă uzină de prelucrare a gazelor din sudul Rusiei, provocând un incendiu

Uzina din Orenburg, administrată de gigantul gazier de stat Gazprom și situată într-o regiune cu același nume, lângă granița cu Kazahstanul, face parte dintr-un complex de producție și prelucrare care este una dintre cele mai mari instalații de acest gen din lume, cu o capacitate anuală de 45 de miliarde de metri cubi.

Oligarhul rus exilat: Putin i-a transmis lui Trump semnalul că este pregătit pentru un acord privind Ucraina

Oligarhul rus exilat Mihail Hodorkovski a afirmat că Vladimir Putin îi transmite semnalul că este pregătit să încheie un acord privind Ucraina cu Donald Trump.

Soldat ucrainean și mare maestru câștigă medalia de aur la Campionatul European de Șah pe Echipe

Soldatul ucrainean și mare maestru de șah Ihor Kovalenko a câștigat medalia de aur individuală la Campionatul European de Șah pe Echipe, a raportat The Guardian pe 18 octombrie, citând organizatorii turneului.

Forțele ruse continuă să avanseze pe mai multe linii de front din Ucraina

Forțele ruse continuă să avanseze pe mai multe porțiuni ale lungii linii de front din Ucraina, în ciuda unui nou apel al președintelui american Donald Trump pentru încetarea luptelor de-a lungul liniilor existente.

Ambele părți „ar trebui să se oprească acolo unde se află”, a declarat Trump vineri pe rețelele de socializare, după întâlnirea cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky la Washington DC.

Ucraina nu poate câștiga războiul cu Rusia și ar trebui să negocieze condițiile de pace

Ucraina nu poate câștiga războiul cu Rusia și ar trebui să negocieze condițiile de pace cu Kremlinul, potrivit celui mai înalt ofițer al armatei britanice.

Feldmareșalul Lord Richards a declarat că Kievul nu va putea alunga soldații lui Vladimir Putin din Ucraina fără ajutorul forțelor NATO, care nu se vor implica pe teren.

A început repararea centralei nucleare de la Zaporojie

Lucrările de reparare a liniilor electrice avariate care alimentează centrala nucleară ucraineană de la Zaporojie au început după o lungă perioadă de întrerupere a alimentării, a anunțat sâmbătă agenția nucleară a ONU. Centrala, ocupată de forțele ruse din martie 2022, a pierdut conexiunea la rețeaua electrică pe 23 septembrie pentru a zecea oară – cea mai lungă întrerupere a alimentării externe a centralei de la invadarea Ucrainei de către Rusia.

Putin subliniază ca vrea controlul deplin asupra regiunii Donețk

Putin a subliniat din nou că controlul deplin asupra regiunii Donețk este esențial pentru orice acord, semnalând în același timp posibile compromisuri privind regiunile Zaporojie și Herson în cadrul convorbirii telefonice cu Trump, relatează WP. Președintele rus Vladimir Putin a cerut Ucrainei să cedeze controlul deplin asupra regiunii Donețk către Rusia ca condiție pentru încheierea războiului, în cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele american Donald Trump săptămâna aceasta, a raportat The Washington Post pe 18 octombrie, citând doi înalți oficiali americani.