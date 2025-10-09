Două proiecte de stocare a energiei în baterii sunt pe cale să fie dezvoltate, în Galați și Sibiu. „Sistemele joacă un rol esențial în echilibrarea cererii și ofertei”

ENGIE Romania a anunțat că are intenția să le dezvolte Două proiecte importante de stocare a energiei electrice în baterii, contribuind astfel la modernizarea sistemului energetic național și la atingerea obiectivului global al Grupului ENGIE de a atinge o capacitate instalată de 95 GW în energie regenerabilă și stocare până în 2030, potrivit reprezentanților operatorului.

Oficialii companiei subliniază că odată cu creșterea nevoii de soluții avansate de flexibilitate a rețelei, sistemele de stocare a energiei în baterii joacă un rol esențial în echilibrarea cererii și ofertei și în consolidarea securității energetice a României.

Ambele proiecte, cuprinse între 5 MW/10 MWh și 80 MW/160 MWh, vor putea livra energie electrică în rețea timp de două ore la capacitate maximă, contribuind astfel la îmbunătățirea stabilității acesteia și la reducerea dezechilibrelor.

„Soluțiile de flexibilitate, precum stocarea energiei în baterii, devin esențiale pentru stabilitatea și reziliența sistemului energetic. Cele două proiecte consolidează poziția ENGIE ca partener de încredere în tranziția energetică și reafirmă angajamentul nostru față de un viitor sustenabil și decarbonizat. În plus, avem în plan inițiative care vor duce capacitatea noastră totală instalată de stocare în baterii la aproximativ 300 MW până în 2030”, a declarat Cristian Buzan, vicepreședinte ENGIE Romania.

ENGIE Romania şi filialele sale deservesc un portofoliu de peste 2,3 milioane de clienţi, operează o reţea de distribuţie de 24.000 km, deţin o capacitate de producție din surse verzi de 250 MW şi au peste 4.400 de angajaţi.

Sistem de stocare a energiei în baterii, amplasat lângă parcul eolian, la Galați

Primul proiect va fi implementat în cadrul parcului eolian operațional din comuna Băleni, județul Galați, care are o capacitate instalată de 50 MW.

Sistemul de baterii va avea o putere de 5 MW și o capacitate de stocare de 10 MWh, ceea ce permite livrarea energiei în rețea timp de două ore la capacitate maximă, prin tehnologia de tip LFP (lithium iron phosphate), recunoscută pentru durabilitate și siguranță. Configurația va permite, de asemenea, extinderea duratei de livrare de la două la patru ore, în funcție de cerințele viitoare ale rețelei.

Potrivit companiei, sistemul este conceput să preia surplusul de energie atunci când producția depășește capacitatea rețelei și să furnizeze, în principal, servicii de sistem (reglaj de frecvență, echilibrare etc) și servicii de echilibrare pentru centrala eoliană.

Lucrările de construcție sunt planificate să înceapă în primul trimestru al anului viitor, iar punerea în funcțiune este estimată pentru vara anului 2026.

Proiect „Ready-to-Build” la Sibiu

Drepturile asupra celui de-al doilea proiect, amplasat în localitatea Șelimbăr, județul Sibiu, au fost cumpărate recent de ENGIE Romania, iar lucrările de construcție sunt planificate să înceapă în luna noiembrie 2025.

Cu o putere instalată de 80 MW și o capacitate de stocare de 160 MWh, proiectul reprezintă o investiție semnificativă în zona centrală a țării. Sistemul va fi construit pe un teren de aproximativ 2 hectare și va utiliza tehnologia LFP, asigurând stabilitate și siguranță operațională. ENGIE analizează, de asemenea, o potențială extindere a duratei de stocare de la două ore la patru ore.

Proiectul este în stadiul „Ready-to-Build”, având toate autorizațiile necesare pentru demararea lucrărilor. Intrarea în operare comercială este prevăzută pentru trimestrul al patrulea 2026.