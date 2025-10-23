Ucraina solicită UE să elimine „blocada artificială” a deschiderii negocierilor de aderare

Președintele Zelenski a solicitat demararea începerii negocierilor de aderare și pentru Ucraina, cu prilejul discursului său în cadrul Summitului Consiliului European de la Bruxelles.

În cadrul discursului său, Zelenski a subliniat că blocarea prelungită a procesului de aderare a Ucrainei la UE este nedreaptă și dăunătoare atât pentru Ucraina, cât și pentru Europa.

„Ucraina a făcut tot ce era necesar pentru a deschide clusterele la timp. Blocada este artificială și trebuie să găsim o cale de a merge mai departe. Vă îndemn să găsiți o modalitate prin care UE să își respecte promisiunea, la fel cum Ucraina își respectă propria promisiune”, a declarat Zelenski în fața liderilor europeni prezenți la Bruxelles, notează European Pravda.

Președintele Ucrainei a evidențiat că extinderea UE înseamnă o mai mare stabilitate pentru Europa și în ceea ce privește Apărarea colectivă, dar și securitatea geopolitică.

Potrivit sursei citate, în cadrul Summitului CE de la Bruxelles, liderii celor 26 de state sunt așteptați să adopte o decizie în ceea ce privește procesul de începere al grupurilor de negocieri pentru aderarea Ucrainei la UE.

Aderarea Ucrainei nu este singurul subiect care se discută astăzi la Bruxelles. Republica Moldova așteaptă să primească aprobarea pentru începerea procesului formal de ascensiune.

Printre cei 26 de lideri prezenți la Summitul de la Bruxelles se află și Nicușor Dan.