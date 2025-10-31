Nicuşor Dan atacă la CCR modificările aduse Legii energiei electrice şi a gazelor naturale

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, adoptată de Parlament la 25 octombrie 2025.

Şeful statului susţine că Parlamentul a depăşit limitele reexaminării stabilite prin cererea sa anterioară, formulată în decembrie 2023, încălcând astfel articolele 77 alin. (2), 1 alin. (5) şi 147 alin. (4) din Constituţie, care reglementează loialitatea constituţională şi obligaţia respectării jurisprudenţei Curţii.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, noua lege conţine o serie de modificări nesolicitate în procedura de reexaminare, introducând soluţii legislative noi şi opţiuni de politică publică ce nu au fost cerute de Preşedinte. Printre acestea se numără reducerea limitei de putere instalată pentru compensare cantitativă de la 400 kW la 200 kW, extinderea sferei beneficiarilor prin înlocuirea sintagmei „autorităţi publice locale” cu „autorităţi şi instituţii publice”, introducerea unui nou drept pentru prosumatorii persoane fizice cu instalaţii de până la 27 kW, care pot folosi sumele obţinute din compensare pentru plata facturilor la energie electrică şi gaze naturale şi modificări suplimentare privind pragurile de putere instalată între 200 şi 400 kW, fără a fi solicitate în cererea de reexaminare.

În opinia Preşedintelui, aceste schimbări „nu reprezintă simple corelări tehnico-legislative, ci noi opţiuni legislative care depăşesc cadrul reexaminării” şi afectează echilibrul procesului constituţional dintre Parlament şi Preşedinţie.

Preşedintele invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale – inclusiv deciziile nr. 63/2018 şi nr. 895/2015 – care statuează că Parlamentul nu poate introduce reglementări noi în etapa de reexaminare, ci doar să accepte, să respingă sau să coreleze punctual textele vizate de cererea prezidenţială.

În finalul sesizării, Nicuşor Dan solicită Curţii Constituţionale să constate că Legea pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 este neconstituţională, fiind adoptată cu depăşirea limitelor constituţionale şi în lipsa unei colaborări loiale între instituţiile statului.