Rogobete anunță reguli noi pentru secțiile ATI: Mai multă siguranță pentru pacienți și echipe medicale

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat luni publicarea proiectului de Ordin care actualizează Regulamentul de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor ATI.

„Evenimentele din ultimele luni ne-au arătat că avem nevoie de reguli simple și clare”, a declarat Rogobete.

Ministrul a menționat în postarea sa pe Facebook că împreună cu specialiștii din domeniu au analizat toate rapoartele de control pentru a identifica vulnerabilitățile și a propune măsuri ferme.

Printre principalele modificări se numără introducerea unui mecanism clar de clasificare a secțiilor ATI în trei categorii, în funcție de complexitatea cazurilor și de infrastructura disponibilă, astfel încât pacienții critici să fie direcționați către unitățile cele mai potrivite.

De asemenea, fiecare unitate publică sau privată care realizează anestezie va trebui să dețină minimum un pat de supraveghere postanestezie corect dotat, iar toate unitățile trebuie să facă dovada că echipamentele medicale sunt proprii și au contracte de mentenanță valabile.

Alexandru Rogobete a precizat că unitățile ATI pentru copii vor fi dotate cu echipamente dedicate profilului pediatric, iar atribuțiile medicilor ATI și ale medicilor cu atestat în terapie intensivă vor fi clarificate.

Modificările stabilesc structura echipei multidisciplinare, introducând noi categorii de personal, precum medici specialiști în epidemiologie și farmacologie clinică, farmacist clinic, psihologi sau fizioterapeuți.

În plus, pentru controlul infecțiilor nosocomiale, echipa ATI va include un medic infecționist sau epidemiolog și posibilitatea angajării unui asistent dedicat monitorizării infecțiilor asociate asistenței medicale.

„Aceste schimbări sunt despre siguranță reală, nu despre birocrație. Sunt măsuri concrete care elimină improvizațiile, reglementează ferm activitățile de anestezie și consolidează protecția pacienților.”, a spus Rogobete.

Ministrul a mai precizat că Ministerul Sănătății va continua verificările în toate unitățile care efectuează proceduri de anestezie, publice și private, pentru a se asigura că normele sunt respectate.

Proiectul de Ordin a fost elaborat cu sprijinul Președintelui Comisiei de ATI din Ministerul Sănătății, prof. dr. Dorel Săndesc, și al Președintelui Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă.